¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥°¡õ¥¨¥É¥¬ー¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ø ¨¡ ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¬¿·ºî´ë²è¤ò½àÈ÷Ãæ
±Ç²è´ÆÆÄ¥¨¥É¥¬ー¡¦¥é¥¤¥È¡¢ÇÐÍ¥¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥°¤ÎÌÁÍ§¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥È¡õ¥Ú¥Ã¥°¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£ÈÖÁÈ¡ÖSPACED ²¶¤¿¤Á¥ëー¥à¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡Ê1999-2001¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥·¥çー¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ê2004¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥º ²¶¤¿¤Á¥¹ー¥Ñー¥Ý¥ê¥¹¥á¥ó¡ª¡Ù¡Ê2007¡Ë¡Ø¥ïー¥ë¥º¡¦¥¨¥ó¥É ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡ª¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Î¡È¥³¥ë¥Í¥Ã¥È3Éôºî¡É¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢¤¤¤Þ¤äÅÁÀâ¤È¤â¤¤¤¨¤ë´é¹ç¤ï¤»¡£¶áÇ¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Ç¯±Û¤·¤Ë¿·ºî¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥È¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¡õ¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¼ç±é¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤Þ¤Ã¤¿¤À¤Ê¤«¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Fan Expo¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ú¥Ã¥°¤Ï¡¢¤¬2025Ç¯11·î7Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¿·ºî¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡Ê¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Ë¡£
¡È¥³¥ë¥Í¥Ã¥È3Éôºî¡É¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¡õ¥Ú¥Ã¥°¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥·¥êー¥º¤ÎÁí¾Î¡ÊÊª¸ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¥é¥¤¥È¡õ¥Ú¥Ã¥°¤¬ºÆ¤Ó¿·ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥á¥Ç¥£Ï©Àþ¤Î¿·ºî¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥°¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¿·¶ÃÏ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥É¥¬ー¤ÈËÍ¤¬¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¥³ー¥¨¥ó·»Äï¤Ç¤¹¡£¡ØÀÖ¤Á¤ã¤óÅ¥ËÀ¡Ù¡Ê1987¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê»Ë¾åºÇ¤âÌÌÇò¤¤¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¼¡²óºî¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ø¥ß¥éー¥º¡¦¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¡Ê1990¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¥é¥¤¥È¡õ¥Ú¥Ã¥°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç´ë²è¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¶È³¦¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖSPACED¡×¤ä¡È¥³¥ë¥Í¥Ã¥È3Éôºî¡É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¥Ú¥Ã¥°¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Î°á¾Ø¤òÃ¦¤¬¤»¤Ê¤¤ã¡×¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥Ï¥°¥ê¥Ã¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Õ¥í¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¼¡Âè¤À¤í¤¦¤«¡©
