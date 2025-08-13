近年、高齢者の一人暮らしは増加しており、「孤独死」という言葉は身近な社会課題として意識されています。見守りサービス『らいみー』を提供する株式会社Tri-Arrow（岐阜県高山市）が実施した「孤独死」に対する意識調査によると、半数以上の人が「最近、家族や親しい人との連絡が減っていると感じる」と回答しました。また、“孤独死”を「自分自身のリスクとして意識」している人が約7割に上ることがわかりました。



【表】“孤独死”を自分自身のリスクとして意識している人の割合は？

調査は、一人暮らしの65歳以上の男女1007人を対象として、2025年6月にインターネットで実施されました。



その結果、全体の半数以上が「最近、家族や親しい人との連絡が減っていると感じることがある（よくある29.5％、ややある27.2％）」と回答。



また、「よくある／ややある」と回答した人に、「連絡が減っていることで感じる不安」を聞いたところ、「倒れていても発見されるまで時間がかかる」（50.4％）、「死後も数日間誰にも気づかれない可能性がある」（46.9％）、「体調の異変が起きても誰にも気づかれない」（39.8％）などが上位に挙げられました。



そこで、「“孤独死”のリスク意識」について尋ねたところ、「意識している（非常に意識している19.7％、ある程度意識している49.8％）」と回答した人が約7割に上ることがわかりました。



続けて、「孤独死してしまった際に心配すること」について尋ねたところ、「発見が遅れて遺体が損傷する」（44.3％）、「悪臭や害虫で周囲に迷惑がかかる」（35.7％）、「保険・年金等の手続きが放置される」（25.4％）などの懸念が上位になり、死後においても他者との関係性や体面を重視する傾向が見て取れました。



さらに、自身の死後に「他人に見られたくない／残したくないと思うもの」については、「特にない」（55.5％）が最多となったものの、「スマホ・PCなどの中のデータ（25.2％）、「散らかった部屋やゴミ」（20.4％）、「日記・手紙・写真などの個人的記録」（11.0％）といった意見も挙げられました。



また、「突然亡くなった際に最初に気付く可能性がある人／死後に最初に発見されたい人」については、いずれも「家族」（最初に気付く可能性がある人31.6％、最初に発見されたい人41.7％）が最も多くなっている一方で、「わからない」という回答も約3〜4割を占めており、自分の異変に最初に気づいてくれる、あるいは発見してくれる具体的な相手を思い描けていない人が一定数存在することも明らかになりました。



次に、「孤独死を防ぐために取り組んでいる事・取り組みたい事」について尋ねたところ、いずれも半数以上が「特にない」（取り組んでいる事58.4％、取り組みたい事57.3％）と回答。取り組んでいる事として「家族や友人と定期的に連絡する」と答えた人は34.7%にとどまりました。



最後に、「見守りサービスを利用する場合に重視するポイント」を聞いたところ、「月額料金が手頃」（61.4％）、「操作が簡単で直感的に使える」（37.9％）、「緊急時の対応が迅速」（35.8％）などが上位に挙がり、手頃かつ操作性に優れた見守りサービスへのニーズが、社会全体で一層高まっていくことがうかがえる結果となりました。