ジョー マローン ロンドンの限定コロンで英国の夏気分に♡

懐かしくて、あたたかい。そんな“ブリティッシュ サマー”の香りを纏うなら、ジョー マローン ロンドンから登場する限定フレグランス「オレンジ マーマレード コロン」がおすすめ♡ラズベリー＆バニラのアイスや、マーマレードサンドを思わせる甘酸っぱい夏の記憶を香りに閉じ込めて。2025年8月6日から阪急うめだ本店で先行発売、8月8日より店舗限定展開、9月1日からは全国で通常ボトルとして展開予定です。

陽だまりのような香りに包まれて

「オレンジ マーマレード コロン」は、英国の伝統的なマーマレード作りからインスピレーションを得た、どこか懐かしい香り。

オレンジ ピールの明るいトップノートから始まり、ビター オレンジのほろ苦さが重なり合い、ラストはパチョリのウッディな温もりが広がります。

まるで夏の陽射しの中にいるかのような、やさしく包み込まれるフレグランスです。

リボン付き限定ボトルは今だけ♡

オレンジ マーマレード コロン



価格：30mL・11,880円（税込）

価格：100mL・23,650円（税込）

この夏だけの特別仕様として、かわいらしいリボン付きボトルで登場。まさに今しか手に入らない限定デザインで、ギフトにもぴったり♪

海辺の桟橋で感じた風や、ラズベリー＆バニラアイスの甘い思い出をまとって、夏の気分を引き立ててくれます。

定番ライン入り後はリボンなしの通常ボトルで展開されるため、コレクターは早めのチェックがおすすめです。

発売日スケジュールは以下の通りです。

・2025年8月6日（水）阪急うめだ本店にて先行発売

・2025年8月8日（金）店舗にて期間限定発売

・2025年9月1日（月）全国で通常ボトルとして発売予定

香調はオレンジ ピール、ビター オレンジ、パチョリの3段階。調香師はマリー・サラマーニュとニコラ・ボヌヴィルです。

この夏だけの特別な香りをあなたに

英国の夏の風景と記憶を香りで綴った、ジョー マローン ロンドンの「オレンジ マーマレード コロン」。

リボン付き限定ボトルは、手に取るたびにときめきと季節の移ろいを感じさせてくれます。夏の思い出をやさしく包み込み、毎日の気分をふわりと高めてくれる特別な1本。

ぜひあなたも、この夏だけの香りに出会ってみてください♡