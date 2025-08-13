「クーラーバッグ L」（税込 6820円）

　「紀ノ国屋」は、8月13日（水）から、人気アイテム「クーラーバッグ L」の新色を、一部店舗で順次発売する。

【写真】シックなパールブラックもオシャレ！　「クーラーバッグL」全3色一覧

■機能性も抜群

　今回登場するのは、保冷剤ホルダー付きで、高い保冷効果を発揮する「クーラーバッグ L」の新色3種。

　カラーバリエーションは、パールホワイト、パールピンク、パールブラックの3色展開で、いずれも光の当たり具合で柔らかく輝く、光沢感のある夏らしいデザインとなっている。

　また、断熱効果が高いアルミ素材の「テクミラー」を採用した内側は、ペットボトルホルダーが2つ付いて機能性も抜群の仕上がりに。

　買い物やアウトドアなど、幅広いライフスタイルに寄り添いながら、ほんの少しの贅沢と快適さをプラスしてくれるラインナップがそろった。