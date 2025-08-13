「驚異的な価値の上昇」ドイツ２位の強豪が日本の19歳逸材に関心と現地報道！イタリア３位＆フランス４位クラブとの争奪戦で移籍金は15億円に高騰か
一昨シーズンのブンデスリーガ王者で、昨季は２位だったドイツ強豪レバークーゼンが、日本の逸材に関心を持っているようだ。スウェーデン１部のユールゴーデンに所属するDF小杉啓太である。
欧州のサッカーメディア『ONEFOOTBALL』は８月11日、「スウェーデン人ジャーナリスト、ダニエル・クリストファーソン氏によると、レバークーゼンがケイタ・コスギに興味を示しているという。だが、レバークーゼンだけではない。（フランス４位の）ニース、（イタリア３位の）アタランタ、その他にも多くのクラブがユールゴーデンのDFをスカウトしている」と報じた。
「コスギの驚異的な価値の上昇」と評したクリストファーソン記者によれば、ユールゴーデン側は欧州各地からの関心を認識しており、19歳の左サイドバックの移籍金として900万ユーロ（15億円）を要求しているという。
記事は「ユールゴーデンは少なくとも今シーズン終了まで、できれば来年の夏まで彼を引き留めたいと考えているようだ」とも記している。
湘南ベルマーレの下部組織が輩出した19歳がステップアップを果たすのか。大いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
