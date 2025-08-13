昨季のカンファレンスリーグの活躍で一躍注目を浴びる存在となった小杉。(C)Getty Images

写真拡大

　一昨シーズンのブンデスリーガ王者で、昨季は２位だったドイツ強豪レバークーゼンが、日本の逸材に関心を持っているようだ。スウェーデン１部のユールゴーデンに所属するDF小杉啓太である。

　欧州のサッカーメディア『ONEFOOTBALL』は８月11日、「スウェーデン人ジャーナリスト、ダニエル・クリストファーソン氏によると、レバークーゼンがケイタ・コスギに興味を示しているという。だが、レバークーゼンだけではない。（フランス４位の）ニース、（イタリア３位の）アタランタ、その他にも多くのクラブがユールゴーデンのDFをスカウトしている」と報じた。

「コスギの驚異的な価値の上昇」と評したクリストファーソン記者によれば、ユールゴーデン側は欧州各地からの関心を認識しており、19歳の左サイドバックの移籍金として900万ユーロ（15億円）を要求しているという。
 
　記事は「ユールゴーデンは少なくとも今シーズン終了まで、できれば来年の夏まで彼を引き留めたいと考えているようだ」とも記している。

　湘南ベルマーレの下部組織が輩出した19歳がステップアップを果たすのか。大いに注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介