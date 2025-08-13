伊勢神宮・内宮（ないくう）への入口にかかる宇治橋から猿田彦神社方面へ続く、情緒豊かな通りが「おはらい町」だ。そんなレトロな雰囲気漂う石畳の通りに五十鈴川（いすずがわ）を望む『五十鈴川カフェ』がある。地元の老舗菓子店やグルメな名店が軒を連ねる通りの中でも長年支持を集め、多くの人に愛され続ける隠れ家カフェの魅力とは？

おかげ横丁にひっそりと佇む、情緒あふれるリバーサイドカフェ

通りから奥まった場所にある、日本家屋のカフェ

伊勢神宮の参拝を終えた後、立ち寄りたいスポットといえば、温かみのある町並みが楽しめるおはらい町だ。観光スポットとして有名なおかげ横丁を含む通りには、切妻・妻入り様式の伝統的木造建築が立ち並び、「赤福餅」や「伊勢うどん」をはじめ、ここでしか味わえない地元グルメを堪能することができる。

そんなエリアで喧騒から離れてほっと一息つきたい時に足を運びたいのが、参道から一歩入った場所にある、隠れ家のような『五十鈴川カフェ』である。

江戸の町家を想起させる、古民家風のレトロな建築

趣のある建築も人気の理由のひとつ

瓦屋根や木格子、柱梁など、江戸の町家を想起させる古民家風の佇まいだが、実は創業は2008（平成20）年。建築は古い町並みを模して1993（平成5）年以降に建てられたもので、静かなひとときを過ごせるリバーサイドカフェとして人気を集めている。

川に沿った店内から、五十鈴川の流れを眺めることができるのが最大の魅力だ。

細長い廊下の向こうには、テラス席が広がる

小上がりでゆったりと寛げる座敷席や伊勢の森を間近に感じるカウンター席などさまざまな席があるが、いちおしは、細長い廊下を渡った先にある開放的なテラス席だ。

神秘的な川景色が目の前に広がる、開放感あふれる特等席へ

テラス席に設置された、小さな可愛らしい椅子とテーブル

目の前を流れる五十鈴川は、伊勢神宮に祀られている天照大御神に関わる神聖な川として、参拝者が清めの儀式を行う「御手洗場（みたらしば）」としても知られているスポット。

「五十鈴」は「たくさんの鈴の音」という意味を持ち、神への祈りにおいて鈴が大切な役割を果たしていたことから、このエリアに流れる川にふさわしいネーミングだ。四季折々の川の表情やせせらぎに耳をすませながら、心癒される時間を過ごそう。

秋には初穂を納めるため船を引いて川を上る神事、川曳（かわびき）も鑑賞できる

ネルドリップで淹れたコーヒーと季節のスイーツとともに、癒しのひとときを

爽やかな「マイヤーレモンパイ」とまろやかな味わいの「ブレンドコーヒー」

ここを訪れたら味わっておきたいのは、豆の選定から焙煎、抽出にいたるまで徹底してこだわった「ブレンドコーヒー」（600円）だ。地元伊勢の焙煎所「なかむら珈房」に特別にオーダーした、オリジナルブレンドを用意している。

「焙煎してから48時間以内の新鮮な豆をネルドリップで抽出することで、酸味を抑えたまろやかな味わいを実現しています」と、カフェのスタッフ。

もちろん、ショーケースに並ぶスイーツも見逃せない。季節限定の「マイヤーレモンパイ」（520円）は、甘酸っぱいマイヤーレモンクリームとふんわり軽やかなメレンゲが、ザクザク食感の香ばしいパイ生地と見事にマッチしたスイーツ。爽やかなレモンの酸味が夏気分を一層盛り上げてくれる。

夏限定の「雪見冷しぜんざい」画像提供：『五十鈴川カフェ』

和三盆のやさしい甘味を感じる生地に白餡を練り込んだクリーム、かのこ豆を巻き込んだロールケーキ「和三盆と白豆のくるり」（280円）や、ふわふわの氷にアイスクリームと白玉をトッピングした夏季限定の「雪見冷しぜんざい」（750円）など、そのほかにもどれにしようか迷ってしまうメニューがずらり。いずれのスイーツも、コーヒーとの相性が抜群のものばかりだ。

緑豊かな景色を望みつつ、伊勢神宮の余韻に浸る

五十鈴川が見える

因みにコーヒーはコーヒー豆に加え、自宅でも味を再現しやすいドリップパックも購入できるので、三重の手土産にするのもおすすめ。神域から流れる川や森を眺めながら伊勢神宮の余韻を感じつつ、非日常のひとときを堪能できる『五十鈴川カフェ』。古来の風景に想いを馳せながら、おいしい時間を過ごしてみては。

『五十鈴川カフェ』

［店名］『五十鈴川カフェ』

［住所］三重県伊勢市宇治中之切町12

［電話］0596-23-9002

［営業時間］9時半〜17時（LO16時半）※季節で異なる

［休日］なし

［交通］近鉄山田線・鳥羽線「宇治山田駅」から三重交通バス「内宮前行」で約20分、「神宮会館前」下車、徒歩3分

［公式ホームページ］https://okageyokocho.com/main/tenpo/isuzu_cafe/

『五十鈴川カフェ』公式HPはこちら

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。