「窓から入ってきたネコを飼い始める」「絶縁した父親と再会」…全てを失った元AD会社社長が取り戻し始めた「人間の生活」

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「1日120軒の配達」で弁当を食べる時間もない…運送会社に就職した元AD会社社長に訪れた足手まといな“見習い”の日々』より続く。

廃品の家具で「人間の生活」へ

「リッチ」とは名ばかりの「メゾン・リッチタウン」には、入り口の前にいろんなものが捨てられていた。きのうまでホームレスだった奴がすぐ入居できたように、どうも人の出入りが激しいアパートらしく、出て行った住人が家財道具を捨てていくのである。本当は不用品としてそれなりの手続きをして廃棄しなくてはならないものを、ろくな住人がいないらしい。

「これまだ使えるやん」

がらんとした部屋に、そんなごみをせっせと運び込んだ。テレビ、ソファーにテーブル。あるときは冷蔵庫が捨てられてあって、これは重宝した。廃品ばかりというものの、少しずつ部屋の中が充実してきて、「人間の生活」という感じがしてきた。

ただし、だいふく運送の給料は月12万ちょっと。おそらく当時としても最低ラインだったろう。ときどきお母ちゃんがおかずをくれるのはありがたかったが、ふだんはコンビニ弁当とか、ほか弁とか、ホームレス時代とあまり変わらなかった。もっともホームレス時代は消費期限切れのを分けてもらっていたのだが。金を払って買うようになったのが進歩といえば進歩だった。

1匹の野良猫との出会い

部屋は1階だった。

ある夜、ベランダといえば聞こえがいいが、窓の外の小さなスペースで、

「にゃん」

という声がするのが聞こえた。見ると小さな猫がいる。前の公園には野良猫がたくさんいて、その一匹がえさに困ったのだろうか、やってきていた。

窓をあけると、猫はひょいっと部屋に飛び込んできた。そのとき、とっさに窓を閉めた。逃げないように猫を閉じ込めた。

やっぱり、寂しかったのだろう。久しぶりに友だちが家に遊びに来たように思った。冷蔵庫にはなにもなかったので、急いでコンビニに行って牛乳を買ってきた。皿に入れて床に置いてやると、猫はわっと駆け寄って、ぺちゃぺちゃ飲み始めた。だが、少しするとぶるぶる震え出した。小さい体には冷たすぎたのだろう。鍋をカセットコンロにかけてあたためて出してやると、今度は安心したように飲んだ。

猫には、「タコ」という名前をつけた。猫に蛸。おもしろいと思ったのだが、そのおもしろさを分かち合う人もいない。

「タコ。どうや、おもしろいやろ」

そういうと、タコは、

「にゃん」

と鳴いた。

絶縁状態の父親との再会

親父に久しぶりに連絡をしたのはそんなころだっただろうか。借金取りが実家にまで押し寄せるようになってから絶縁されて、もう5年くらいたっていた。

「いままですまんかった」

「どうしてんねん」

「トラックの運転手を始めてな。少しずつでも、借金を返していこうと思てるんやけど」

親父は無言だった。

「まあええ。体に気をつけるように」

いつも冷静な親父だった。感情を激するということがない。このときもしばらくぶりの息子からの連絡に、少なくとも表面上は冷静だった。それでもメゾン・リッチタウンが家の近くにあることを知ると、その後、わざわざ訪ねてきたのを覚えている。容器に入れたおかずを持って。だいふく運送のお母ちゃんもそうだが、どうもおかずをもらう人生らしい。

しばらくしてから親父と誓約書を交わした。こんな内容だ。

「2000年6月19日

今後、私の事業再建においての融資依頼、

及び生活面においての借り入れは

いかなる状況においても

親父の力を借りず

自力で耐え続けてまいります。

息子 拓二」

事業再建？ 本気でそんなことを考えていたのだろうか。

『「明日から運転、頼むわ」…かつてポルシェを乗り回していた元AD会社社長が一から出直して始めた「トラックの運転」』へ続く。

【つづきを読む】「明日から運転、頼むわ」…かつてポルシェを乗り回していた元AD会社社長が一から出直して始めた「トラックの運転」