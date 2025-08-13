病院経営の基本は「薄利多売」…「人口あたりの病床数」世界一の日本で「患者集め」に奔走する医療業界の真実

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

戦後に急増した病床

日本で病床数が急増したのは戦後のことです。

敗戦により国土が荒廃したため、日本全国に病院を建設する必要がありました。その大部分を担ったのが、民間病院です。1970年代に行われた「老人医療費無料化」も後押しし、全国に病院が新設されました。その結果、1980〜90年代には、日本の病床数は断トツの世界一となったのです。

病床数の増加とともに医療費も急激に増加したため、国は病床数の抑制に動くことになります。1985年の「第1次医療法改正」において、「病床数の上限抑制」が導入されましたが、逆に「駆け込みで病院を建ててしまおう」という動きが加速し、病床急増を招いてしまったのです。日本が病床数世界一となったのには、こうした経緯があったわけです。

もちろん、国としても病床数が多すぎることは問題視していますが、日本の病院の8割は民間病院ですので、命令して潰すわけにもいかないのです。

患者集めに尽力する病院

国にできるのは、「診療報酬を低くして、病院が儲からないようにすること（間接的に病床が減る効果を期待して）」だけ。

「診療報酬」とは、医療行為の対価として、公的医療保険から病院に対して支払われるお金のことです。診察がいくら、処方箋作成でいくら、と、それぞれの医療行為ごとに厚生労働省が値段を決めています。この値段を下げれば、病院の収入が減るわけです。

実際、政府は診療報酬を低く誘導してきました。2023年末には財務省が5.5パーセントもの引き下げを要請したことが話題になりました。その後の2024年の診療報酬改定では本体が0.88パーセントプラスとなりましたが、インフレ率を下回っているため、実質ではマイナス改定だったとも言えます。

診療報酬が上がらなければ、病院としては患者を増やすしかありません。単価が下がるなら数を売るしかないわけです。いわゆる「薄利多売」の方法論です。

その結果、医療業界全体が、「集患」、つまり患者集めに奔走するようになったのです。

毎月診察を行う

「集患」にはいろいろな方法があります。よく行われているのが、「生活習慣病の方に毎月受診させて回数を稼ぐ」というやり方。病院に通う患者さんの多くは生活習慣病の方です。風邪や発熱で受診する方の割合はそれほど多くはありません。生活習慣病の患者さんは大半は中高年から高齢者で、月に一度病院に行くのが仕事のようになっている人も多く、複数の診療科を受診する人も珍しくありません。

ただ、生活習慣病の場合、「毎月1回の受診」が必要ではない場合も多いのです。それを毎月診察に来るように言って、受診回数を稼いでいるわけです。

実際、海外では血圧の薬などは、「毎月受診して処方してもらう」ではなく、「3ヵ月〜半年に一度の受診で、箱ごともらってくる」ことも普通です。もちろん、通院しない間は自分で血圧を測って管理するのです。毎回同じ薬をもらうのなら、医師の診察なしでも薬局で購入できる国も多いのです（こうした処方の仕方を「リフィル処方」と言います）。

