ギターを背負って「スナフキン」のように世界をまわる…音楽家・青葉市子が綴る、夢と現実が織りなす旅

もうひとつの現実としての「夢」

著者はじめて出版するエッセイ集は、夢をもうひとつの現実として書いている。便宜上、夢と日常は分けて書かれているけれど、読んでいる感覚は、わかちがたく結びついていて、著者がどちらの時間も抱えながら生きている。

文中にちりばめられている絵も、本来は言葉と絵はまったく性質が違い、嚙み合うことがないリズム感なのに、自然に同居していて、ページをめくるときにノイズにならないことがおもしろい。1章ずつは短い。海辺を歩いているときに、ぼーっと波の間から足の隙間に遠慮なく入ってくる砂粒をじっとみていると思ったら、それが夜空の星星だったというような、重力がくるっと回転するような、ふしぎな読み心地をしている。

夢が現実を侵食するどころか、現実の方が夢なのではないかと思うことがあるのだろう。わたしにもよくある。寝目と書いてイメ。ゆめの古い音の形で、眠っていても、目に見えるもの、とむかしから考えられてきた。私は著者の友人でもあるので書かれていないことも思い出す。

以前、市子は美術作家遠藤薫氏の滞在制作に参加していた。旧日本軍が使用する予定だった絹製の落下傘を蚊帳のようにして屋内に吊り、その下に、何組もの布団を敷き、夢を見るために眠るというプロジェクトだった。市子は夢を見やすくなるための食材を食べている、と言っていた。羊肉、羊のチーズ、赤ワイン。

わたしは夢を見るのが怖いので、誘われていくことをどこか怖くも思ってきいていた。夢は現実とはっきり区分されたりしないし、深層心理をあぶりだすものでもなくて、夢は、いやおうなく「やってくるもの」ではないか。

著者はさいきん年の４分の１は海外にいるんじゃないだろうか。ギターを背負ってまさに「スナフキンのような暮らし」をしている。体のために、腸内細菌のためにたくさんの菌類やはちみつを携えて、バルセロナ、パリ、台北、波照間、いろいろな場所をまわっては、ホテルで眠る。

旅の記録でもあるのだけれど、ふしぎなほど書かれている土地が消失していて、登場する人物にもフォーカスが合わない。あわあわしい。著者は、どんな場所にも馴染むし、どこにいても、みなしごのような雰囲気もあるのと、関係しているだろうか。著者の祖母のお弔いの京都の夜だけ奇妙にくっきりとしている。著者の父方の祖母が亡くなり、海外ツアーから帰国して急いで京都にむかう。著者が感じている、命が循環する感覚が、精確に具体的に書かれている。

「眠っている祖母を前にして、しばらく立っていた。白髪がきれい。睫毛も。皺も。祖母は死んでしまっているけれど、祖母の身体の中で、もしかしたらまだ生きている小さな細胞があるのかもしれない、とも思った。古く貴重な生き物、として祖母を眺め、ありがたい気持ちになっていた。私だけに開かれた博物館で、美しい美しい剝製を見るような。眺めているうちに、祖母の小さな息のような、かけらのようなものが、すっと私の体内に入ってくるような心地がした。私の中に流れている、同じ、小さなかけらと結びつくように、それらは次第に私になり、存在し、増えたり別れたりしながら、外へ出ていく子もいる。お別れじゃない、一緒に生きていくんだ。見えていても、見えていなくても。」

この場面のほかは、いつどこが漠然としていて、海のにおいだけが漂っている。各地を移動しているはずなのに、どこにも移動していない気もする。美しい海の景色を見ていたと思ったら、へどろのようなねばっこくはりつく恐怖や不安が生々しく書かれてもいる。

「私は妖精でもなければ素晴らしい人間でも何でもない。」

「私の歌への執着は時折信仰のようでもあり、その時の悩みが大きければ大きいほど信仰も高まる。何かあれば現実に思い切り顔を背けて歌へすがりつき、私が歌へ没頭することを少しでも阻害するものがあったとしたら、それらはあっというまに世界から省かれてしまうほど、強力な信仰に変わってしまう時もある。自分でも恐ろしくなって、どうにかこの呪いを解いて自由になりたいと思うけれど、どうしてもあらがうことができない。なので私は歌へ身を捧げることしかできない、できなかったんだろうと、33年の人生を振り返って思う。」

本書を読んでいるときに思い出したのは、建築家レム・コールハースの話だった。編集者がレム・コールハースとごはんを食べたときに聞いたという話のまたぎきなのだけれど、十数年経っても忘れがたい。

建築家はとにかく移動が多い。いつも飛行機にのっていて世界各都市をまわっている。体に受ける気圧もしょっちゅうかわるし、当然時差で体の時計がおかしくなる。いったいいまじぶんは、いつどこにいるのかがわからなくなるの。そのとき、じぶんが「いまここ」にいると強烈に感じるのはホテルのプールで泳いでいるときだと言っていた。

お気に入りのプールというのがあるわけではなくて、どの国にいても何時でも関係なく、ホテルのプールに浸かって、水をかいて、長く呼吸をして、泳いでいるとき、時間と体がぴたっと合っていくような感覚があるんだろう。その生きている感覚は著者が長いツアーを終えて家に戻ってきたときにベッドのなかで感じている「生きている人も、生きてない人も、生きているけれど眠っている人も」同時に存在していると思う感覚に、似ているんじゃないかと思って読んでいた。

