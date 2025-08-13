その文章、”誰のため”？…生成AIの時代こそ必要な、時代に左右されない「本当の英語力」を翻訳家が解説

「AIの時代に、わざわざ英語ライティングを学ぶ意味ってあるの？」

答えは「ある」。もしあなたが「AIに使われる」のではなく、「AIを使いこなしていい文章を書きたい」のなら、まずは「何を書くか?」を明確にしなくてはならない。そしてそのためには、最低限の文法、構造、そして「伝えるための技術」を理解する必要がある。

コミュニケーションの中心が「テキスト」で、AIが当然の今こそ知っておきたい英文ライティング法とは？ 「伝わる英語」「使える英語」を書きたいすべての人に役立つメソッドをまとめた『プレーン・イングリッシュ入門』について、本書の翻訳者が語る。

『AI時代だからこそ知っておきたい「英文ライティング」の黄金ルール…伝わる英語が書ける「プレーン・イングリッシュ」のススメ』より続く。

AI時代に至るまでの、「書き言葉」の変遷

わが国は、近世以降、「書き言葉」の大きな変革期を何度か経験してきた。

1回目は、書き言葉のメインが漢文だった江戸時代から、明治に入って訓読文（漢文の読み下し文）がメインになった時期だろう。そして2回目が、「文語」と呼ばれるようになっていた訓読文が、戦後になって「口語」と呼ばれる現在のようなかたちになった時期だ。変革が少し落ち着いた段階になると、定番となるようなライティング入門書が出版されるというのも歴史が教えるところだ。

あえて代表例を挙げるなら、訓読文がメインになった時期のベストセラーが、芳賀矢一らの『作文講話及び文範』（1912）だった。この本は、講談社学術文庫に入っている。そして、口語文がメインになった時期の定番が、『悪文』（1960）で、この本は文庫になってからも版を重ねつづけている。

ちなみに、当時『悪文』の執筆に加わった国立国語研究所の若手の面々（訳者の実父を含む）は、学校を出て最初に書いた文章が「口語」だったという「書き言葉としての口語」の第一世代だった。

英語圏でいえば、ライティングの定番中の定番に、William Strunk, Jr.とE. B. Whiteの『The Elements of Style』がある。当初のStrunk, Jr.版が出たのが1918年、そして人口に膾炙することになったWhiteの加筆版が出たのが1959年のことだ（この書籍は、1985年に『英語文章ルールブック』というタイトルで邦訳が出たことがある）。

そして、この間に、『動物農場』などでも有名なジョージ・オーウェルが、『政治と英語（Politics and the English Language）』（1946）を書いて、英語の難解すぎる文体を批判した。この「事件」はつとに有名で、本書でも触れられている（p.18）。E. B. Whiteやオーウェルの書籍の内容は、わが国でいえば「口語」が書き言葉のメインになった戦後以降の文章読本に対応する。

生成AI時代に必要なのは「プランニング」

こうした明治前半や戦後ほどのはっきりした「時代の切れ目」ではないものの、英語日本語を問わず、1980年代以降という時期も、執筆ツールがワープロやパソコンや各種端末に変化したという意味で、書き言葉にとっては大きな変革期だった。執筆ツールの変化がライティングに影響を及ぼさないわけがないことは容易に理解できるだろう。

ちなみに、この時期についてよく指摘されてきたのは、原稿用紙の時代のような「文章ははじめから書く」ことが、もはや暗黙の了解ではなくなったということだった。

そこにもってきて、2020年代になると、もっともらしい文章ならいくらでも「生成」してくれる、つまり「もっともらしいだけの文章しか書けない」生成AIが登場した。

生成AIに「使われる」のか、それとも生成AIを「使いこなす」のかが人生の大きな分岐点だとすると、文章をきちんと書けることは、その分岐点と大きな関わりがある。ライティングについても、より精細な「教科書」が必要になったということだ。

生成AIの時代に入って、人間の書く文章では、「執筆前のプランニング」がかつてなく重要になっている。その部分こそ、人間ならではの頭の使い方が遺憾なく発揮される部分だからだ。本書第5章「『伝える前提』で文章の構想を練る」では、構想を練るにあたって、文章にはその文章を読む「読み手」がいるという、文章の出発点でありながら、もっとも忘れられがちな点が確認される。

つまり、文章というのは、生成AIのように「統計学的に一番確率の高い表現」を選ぶのではなく、自分の書いた文章や表現が想定読者にどう読まれ、どう理解されるのか、彼らに何を知らせる必要があるのかをベースに「考えながら」執筆するものなのである。

本書で、「考えながら」執筆することの醍醐味を再確認していただけたなら、訳者として、これ以上ありがたいことはない。

