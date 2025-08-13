

眞栄田郷敦、橋本環奈、櫻井海音、鈴木福

橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が12日、都内で行われた『カラダ探し THE LAST NIGHT』（９月５日公開）ジャパンプレミアに登壇した。

実写映画『カラダ探し』最新作。大ヒットを記録した前作に続き橋本環奈が主演を務め、同じく眞栄田郷敦が前作から続投。そして、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が新たな“カラダ探し”に挑むこととなる。本田と吉田は本作が映画初出演となる。

新キャストの櫻井は「言っちゃダメだったら後で怒って下さい」と突然切り出すと、「だいじょうぶですか？（笑）けっこうな人が聞きますけど…」と驚く橋本を横に、「実は前作のオーディションを受けていたんです」と初解禁情報を発表。「なので今回、念願叶って参加出来たので嬉しいです」と笑顔を見せた。

安斉は「前作が凄すぎたので、そのリスペクトを持った上でどうやって次を作ればいいのかとすごく悩みました。特に岬ちゃんはアクションシーンも多いので、そこで前作をどうやって超えよう…と考えました」と本作の撮影に挑んだ際の想いを明かした。