

安斉星来、眞栄田郷敦、橋本環奈

橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が12日、都内で行われた『カラダ探し THE LAST NIGHT』（９月５日公開）ジャパンプレミアに登壇した。

実写映画『カラダ探し』最新作。大ヒットを記録した前作に続き橋本環奈が主演を務め、同じく眞栄田郷敦が前作から続投。そして、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が新たな“カラダ探し”に挑むこととなる。本田と吉田は本作が映画初出演となる。

この日は、劇中の“赤い人”のセリフ「私のカラダ探して…」にちなみ、「いま“探して”いるもの」、もしくは「最近まで“探して”いて、ついに見つけたもの」をそれぞれフリップに書いて発表した。

眞栄田が書いたのは「友達」。「切ない」と言う橋本を横に「友達が少ないんですよ。探してます。募集中です」と告白。橋本は「でも数じゃないから！」とフォロー。

新たな加わった５人があだ名を付けて距離感を縮めたエピソードを絡め「ここの５人がこんなに早く仲良くなっているのすごいですよね。みんなあだ名つけているじゃないですか。僕のことは“郷敦さん”ですよ！」と冗談交じりに新キャストにアピール。

これに橋本が「みんな、“どんちゃん”とか呼んだ方が良かったんじゃない？」と声を掛け、鈴木が「え!?

（あだ名で）呼んでいいんですか!?」と嬉しそうに食いついていた。