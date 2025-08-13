親がフォローしすぎるのはNG。子どもの「やりたい！」気持ちをくすぐる働きかけとは？

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

前回に引き続き、親が大切にしたい心構えについて、ご紹介しましょう。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第2回

『子どもが持っている可能性を最大限に引き出すために、親が大切にしたいこと』より続く。

自ら育つように環境を整えたあとは子どもに任せてみる

子どもと驚きを分かち合うとともに、親が心がけたいのが、子どものやることを楽しみに待つことです。子どもは生まれたときから主体的な存在で、こちらが何かをさせようとしなくても、身の回りのものに自ら興味を抱きます。そして自分のタイミングで、さまざまなことを始めていきます。

日本の幼児教育の父とも呼ばれる倉橋惣三は、こうした子どもの姿を「自ら育つもの＊」と表現しています。また、自ら育つものを育たせようとするのが「育ての心」であり、その心をもっとも深く持っているのは親である。そんなふうにも語っています。

親は子どもがやることに対して、「もっとこうしたら？」などアドバイスや指示をしがちです。もちろん、子どもの年齢や発達段階、その時々の状況によっては何らかの指示が必要なことはあるでしょう。ただ、細かく言いすぎたり、親がフォローしすぎたりすると、子どもは次第に指示を待って行動するようになってしまいます。子どもの自ら育つ力を信じて、子どもに任せてみましょう。

ただし、これは「何もせずにただ待つ」ということではありません。子どもが何かを思いついたり、選んだりできるような環境づくりは大事です。いろいろなものを感じられる場を設けたり、子どもの「やりたい！」という気持ちをくすぐるような道具や素材を提供したりして、その子らしいアプローチを楽しみにする。そんな働きかけはとても効果的です。

【素材や道具を提供するなら……】

●素材／音や感触の違いが楽しめたり、紙や粘土など形を自由に変えたりしやすいものがおすすめ

●道具／ハサミやテープ、のりなどの工作道具のほか、洗濯ばさみなどの生活用品も◎

＊フレーベル館『育ての心（上）』倉橋惣三 著、津守真・森上史朗 編より

やりたい放題ではなく、ときには「ダメだよ」と毅然と伝えて

子どもが「やりたい！」と思える環境づくりをすることや、その気持ちを大事にすることは、子どもにやりたい放題にさせることとは違います。

子どもの主体性は、子どもの欲求を断ったからといって簡単にくずれるものではありません。子どもがちゃんと自分の思いを言える環境をつくり、何か言ってきたときには「そうなんだね」と受けとめることが大事です。

そのうえで、欲求に応えられるときには応え、むずかしいときにはそう伝えること。そういう“ 対話”や“ 応答”のくり返しのなかで、子どもの主体性は磨かれていきます。“ できるときには、子どもの欲求に応える”という、がんばりすぎないスタンスで、子どもに関わっていけば大丈夫です。

大切なのは、親子で語り合うことです。「あなたはそう思うんだね」「ママ（パパ）はこう思うな」といった対話を通じて、子どもは「自分の気持ちを受けとめてもらえた」ということを感じ取ります。

その安心感をもとに、自分の思いを臆さず言えるようになります。自分の気持ちや思いを表せることで、主体的な行動が引き出され、それとともに、社会や人としての生き方も学んでいきます。

また、感じたり考えたりしたことについて語り合うツールとして、絵本はおすすめです。自分は何をどう受け取ったか、親子で語り合うのは楽しいものです。

【肯定的な関わりのポイント】

●子どもの思いはありのまま受けとめる

叶えてあげられない欲求だとしても、子どもがその思いを抱くこと自体は否定しないこと。「そう思ったんだね」といったん受けとめましょう。

●言いっぱなしにしない

「できない」と毅然と伝えることは必要ですが、大事にしたいのは双方向のコミュニケーションです。「どうして？」「なんで？」という子どもの声には向き合って。

●できるときにはちゃんと応じる

子どもは、「言ったら受けとめてもらえる」「できるときには叶えてもらえる」と安心すると、萎縮することなく、自分の思いを言葉で伝えられるようになります。

まず親自身が生活を楽しみ、毎日を心豊かに過ごすこと

「子どものやる気を引き出す」というと、親から子への直接的な関わりが注目されがちですが、親が自分自身をいたわったり、生活を楽しんだりすることが、大きな効果を呼びます。子どもは親のことをよく見ています。親がうれしそうにしていると子どももうれしくなり、親が緊張していると子どもも緊張します。よくも悪くも、子どもは親の影響を受けやすいといえます。

何かと悩むことが多い子育てですが、自分と子ども双方のためにも、気分転換できる場所や時間を見つけ、心豊かに過ごすことを意識しましょう。たとえば、部屋に季節の草花を飾ったり、旬の果物を味わったり、生活に小さな“ うるおい” を取り入れることは心にゆとりをもたらします。

そんな風にして親がほがらかな気持ちでいることが、めぐりめぐって子どもに伝わり、子どもは安心して主体性をますます発揮するようになるでしょう。

もうひとつ、心を豊かにするという意味でぜひ意識してほしいのが、“ おしまいを「よかったこと」にする” ことです。

負の感情を安心して表に出せることは必要です。ただ、一日が終わるときや、何かの区切りを「悲しかった」「残念だった」という気持ちで迎えるよりは、「でも、○○ができたのはよかった」というふうに思ったほうが、ちょっとした“ 幸福感” のようなものが心に残ります。

親がそんな心がけをしていると、自然と子どもへの声かけにもそれが反映されます。すると子どもも「よかった」と思える子になっていくのです。幸福感は、人生の先輩である大人が子どもに与えられる最大のものといえるかもしれません。

『親子で楽しみながら、子どもの探求心をどんどん深める「お散歩」の効力』へ続く。

『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（宮里 暁美 監修） 講談社より発売中！

【つづきを読む】親子で楽しみながら、子どもの探求心をどんどん深める「お散歩」の効力