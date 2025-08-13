今日13日の近畿地方は、雲が多めながら晴れ間が戻る所が多いでしょう。その分、昼間は気温が上がりやすく、熱中症に警戒が必要です。また、午後は雨雲が発生・発達しやすく、傘マークがついていない地域でも急に激しい雨や雷雨となる恐れがあります。

今日13日は厳しい暑さに 大阪府は1週間ぶりの熱中症警戒アラート

今日13日の近畿地方は、雲が多めながら日差しの届く所が多いでしょう。最高気温は33℃や34℃の所が多く、大阪市、京都市、奈良市で34℃と猛暑日一歩手前に。高温多湿なところに、ここ数日あまり感じなかった「日差し」も加わるため、より体にこたえる暑さになりそうです。大阪府は7日ぶり、兵庫県は6日ぶり、和歌山県は昨日に続いて熱中症警戒アラートが発表されています。発表されていない地域でも昨日までより暑さが厳しく、熱中症に警戒が必要です。

午後は所々で雨雲が発達 京阪神周辺でもにわか雨・雷雨の可能性

今日13日は熱中症とともに、天気の急変にも要注意です。雨雲が発生しやすいのは午後の時間帯。また、雨雲が発生しやすい場所は紀伊山地(和歌山県や奈良県の山沿い)や中国山地〜丹波高地(兵庫県・京都府の山沿い)となりそうです。

ただ、今日は雲を流す風の向きが「北西」。この風向きの時は兵庫県・京都府の山沿いで発生した雨雲が、京阪神周辺に流れ込んできやすいです。午後は山沿いに限らず都市部でも、突然の激しい雨や落雷などにご注意ください。