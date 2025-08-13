‟ウソが上手い人”ほど子孫を残しやすい!?…誰もが10分に3回はついていると試算されるウソは「必要悪」なのか？

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

中野信子さんが『咒の脳科学』で、人間の意思を超えて行動を左右する脳の働きを解き明かします。人生や仕事をよりよくするために、脳のメカニズムを知ることは欠かせない、と実感できるでしょう。

人間の子孫はもっとウソつきになる!?

やはり面白いのは、ウソをつくことがやすやすとできる人のほうが恋愛強者である可能性が示唆されているというところではないだろうか。私たちは、言語というツールを手に入れたことによって、他の生物よりずっとたやすくウソをつくことができるようになった。そして、ウソをつくことによって、より次世代を残す可能性が高くなるのであれば、私たちの子孫たちはもっと高度にウソをつく能力を発達させていくということになるのではないだろうか。

ともあれ、現実の運用を考えたとき、ウソをついているのかどうか、完全に見抜くことは難しい（だからこそ私たちは証拠を必要とする）。側坐核が活発に活動しているかどうかも、実験室で計測するのでなければ他人から見てわかるものではない。また仮に活動が高かったとしても、必ずしもその人が百パーセントウソつきということにもならない。実際にウソつきの可能性が高い人に出会っても、その人がそのまま悪者ということにはならない、ということは明記しておく必要があるだろう。

ある雑誌の人生相談のコーナーで、自分は公務員の職にあるが、ウソをつくことがやめられない、他人をだまそうとか迷惑をかけようとかいう意図はないのだが、つい息をするようにウソをついてしまう、どうしたらいいのか、という相談を受けたことがある。

ウソは人間に必要不可欠

ウソを自然についてしまう自分を恥じているような文面だった。もし、そもそも脳の傾向としてこうした性質を持っていると自覚があるのなら、ウソをつくことが基本的には推奨されない職をなぜ、高い障壁を自らに課すようにして選んでしまったのだろう、と興味深く感じた。

人間は、どんな人でも平均的に10分に3回はウソをつくという試算がある。

ウソは私たちにとって必要不可欠なものだ。美しい虚構を創造したり、優しいウソを使いこなして人々を癒したり、楽しませたりする仕事を、精力的に行う人もいる。それはひとつの才でもある。

人を貶めたり騙したりして搾取するために使うウソは恐ろしく、できるだけ回避したいものであるが、人の心を安んじ、喜ばせるためのウソであればよりよい運用がなされるように願いたいものである。持てる能力を活用する方向に持っていくことが人間の美意識であり、知性というものではないだろうか。

