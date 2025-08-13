

前年度以上の補正予算を「有言実行」（写真：Bloomberg）

8月7日に開催された経済財政諮問会議で、内閣府から「中長期の経済財政に関する試算」（以下、中長期試算）の更新版が公表された。毎年、年に2回の恒例となる試算公表だが、今年は少し様子が例年と違っていた。

まず、赤澤亮正経済財政担当大臣は、アメリカの相互関税に関する交渉のため渡米中で不在だった。中長期試算は歴代、担当大臣から会議後の記者会見で晴れてお披露目となるところだが、今回は内閣府事務方からの披露となった。

それから、年に2回目の公表は例年7月中に行われるが、2013年以来の8月公表となった。3年に1度参議院選挙が行われる年でも、7月末までには経済財政諮問会議が開催されて公表されていた。

8月に公表がずれこんだ理由は「トランプ関税」

2013年というのは、第2次安倍晋三内閣が発足して、それまでの民主党政権下では休眠状態だった経済財政諮問会議を復活させて、自公政権下で中長期試算を初めて公表したときであり、その初回が2013年8月8日だった。それ以降、年に2回目の公表は、参議院選挙がある年もない年も7月中であった。

公表が8月にずれこんだのは、参議院選挙があったからというのは理由にならない。今年は、参議院選挙後の7月28日にも、石破茂首相も赤澤経済財政相も出席して経済財政諮問会議が開催されたが、そこでは中長期試算は公表されなかった。

合理的な理由として考えられるのは、7月23日（日本時間）にアメリカの関税措置に関する日米協議の合意が発表され、それを踏まえて日本経済への影響を見極める必要があったことである。

とくに、中長期試算の前提となるのが、マクロ経済に関する年央試算である。年央試算では、当年度の下半期と来年度の経済成長率や物価上昇率などの見通しを示すこととなっており、それが中長期試算の土台となる。別の言い方をすると、年央試算が示されないと、中長期試算は示せないといってよい。

今回の中長期試算は、アメリカの関税措置の影響などを踏まえ、前回の2025年1月試算に比べて、2025年度と2026年度の経済成長率は低くなることを織り込んだものとなっている。ただ、中長期的には前回1月試算とおおむね同様の成長率で推移するという試算結果となっている。

では、中長期試算で1つの注目点となっているプライマリー・バランス（基礎的財政収支）はどうなったか。

結論からいうと、2025年度と2026年度の国と地方のプライマリーバランスは、前回1月試算と比べて改善するという試算結果となっている。

プライマリーバランスを急回復させるモノ

前回1月試算は、2025年度は4.5兆円の赤字、2026年度は2.2兆円の黒字となると見込んでいたが、今回8月試算では、2025年度は3.2兆円の赤字、2026年度は3.6兆円の黒字となるという結果である。

今年度から来年度にかけてプライマリーバランスが急速に改善して、2026年度には目標としているプライマリーバランスの黒字化が実現するという見込みである。

中長期試算では、かつて経済成長率を高めに見積もっているから、収支改善は取らぬ狸の皮算用であるかのように批判する向きもあったが、2026年度までの試算結果は、（成長率が高い順に）高成長実現ケース、成長移行ケース、過去投影ケースと3つある、どのケースでも大差はないから、経済成長率を高めに見積もっていることでプライマリーバランスの黒字が拡大するということではない。

では、どうしてそれほどにまで改善するのか。

内閣府の分析によると、そもそも2024年度の国の決算で、予算の不用や繰り越し、税収の上振れが実現しており、それを今回8月試算には反映している。これが、試算の発射台として収支が改善するところに効いている。

2024年度のプライマリーバランスは、前回1月試算では17.9兆円の赤字と見込んでいたが、今回8月試算では7.4兆円の赤字とほぼ確定的にいえる金額が示された。

その2024年度からみてどれほど税収が増え、どれほど歳出が増えるかが、2025年度や2026年度の収支に影響してくる。

たしかに、2025年度も2026年度も、前回1月試算よりもさらなる税収の上振れがあると見込まれていて、各年度ともに1.6兆円という試算結果となっている。これが、前述したように、プライマリーバランスの改善に貢献しているようである。

プライマリーバランス黒字化の「未達成」が確定

ただ、やはり気をつけなければならないのは、大型の補正予算である。補正予算が厄介なのは、年度も残り3カ月しかないような時期に年度末までにこなしきれないほどの巨額の歳出予算を計上することである。

当年度の補正予算として当年度内に使い切るということなら、当年度の財政収支を悪化させるだけで、翌年度には影響しない。ところが、コロナ禍で悪弊となった巨額の補正予算は、当年度内には使い切れず翌年度に繰り越すことを前提として歳出予算を計上している。

この悪弊を2025年度も繰り返すと、中長期試算では黒字化するといっている2026年度において、2025年度補正予算で計上して繰り越す歳出予算が収支を悪化しかねない。そうなれば、今回8月試算で2026年度にプライマリーバランスの黒字化が実現するといっていたことは絵空事になってしまう。

2024年度の補正予算は、「前年度を上回る規模」と早々に宣言した石破首相が、「有言実行」してしまったために、2025年度のプライマリーバランスの黒字化という財政健全化目標の達成は絶望的となった。

今回8月試算は、2025年度に達成できないことを決定づける試算結果でもある。衆議院でも参議院でも過半数を持たない状態になった少数与党の石破内閣は、今後予算編成にどこまで影響力を持ち続けられるだろうか。

（土居 丈朗 ： 慶應義塾大学 経済学部教授）