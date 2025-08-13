双子妊娠中のタレント・中川翔子が12日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。

「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！」と産休入り前最後の仕事を終えたことを報告。「ギリギリまでやらせていただき感謝 そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」とつづった。

「改めてお仕事が大好きだなぁ」としみじみ。「色んな人に出会えてインプットできたりワクワクできたり こんなに長くこのお仕事させていただいて 幸せな人生、ラッキーな人生だなぁと思います」と感謝。「みんな優しいひとばかり ご恩返しのためにも 復帰してまた働けることを夢みて いよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように気持ちを全集中デイズ！です」と記した。

そのうえで「さて、スレッズでも質問したのですが 妊娠中のマイナートラブル教えてください！人それぞれで全然違いますよね」と呼びかけ。

「わたしは細切れ睡眠とトイレ近すぎるはもうあきらめてるが油田みたいにオイリー肌になっちゃったのが地味につらすぎる あとは指が痛くてこわばりうごかない！寝っ転がるとピンポンがきたときに全然立ち上がれない！まだまだあるけど、、」と自身のマイナートラブルの数々を告白。「ちょうど今日双子のお父さん、や双子の兄弟さんに連続でお会いして興味深かったです」とも記した。

ハッシュタグでも「#産休」「#ラスト」「#双子」「#マイナートラブル」「#スイカ」「#お仕事大好き」と添えた。

中川は2023年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日に妊娠を発表。今月に入り、子供が双子であり、性別も2人とも男の子であることを公表した。