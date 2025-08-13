意外と聞けない「自分の死後の手続きを誰に頼むか」という大問題

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

親族にご自身のことを頼めないと思う人が多いのはなぜなのか。その動機や思いについて、アンケート記述を紹介していく。ここでは、【自己責任】【遠方】【遠縁・養子・義理の関係】について。

【自己責任】

・自分の死後は自分で責任を持ちたいと思っています。

・自分の死後のことを親族=姉に頼むという考えは最初から全くなかった。ＥＣのようなところを念頭に置いていた。ＥＣの存在に触れた時、ひどく今風に書けば”これでＯＫ”という気持ちだった。

・姉以外の親族と言っても要は他人。姉の子（私にとり姪）も他人。夫の兄弟も他人。だからこそよくも悪くも気を使い礼も尽くす存在。

・"親族だから仕方ない”と言う思いが少しでもあるならば、自分の最後に関わってほしくないと考えています。

・関係も良好な姉。その意味では唯一の親族の姉。ありがたい程私を思い、理解もしてくれる姉。しかしその姉にも生活があり姉の人生がある。当然ながら私の生活や人生とはちがうだからこそ、こういった死後のこと、というようなことこそ、切り分けて私自身生きて物事が分かり動ける内にやってしまえることはやる。やりたい。他ならぬ私自身のためにも。

・親族に悪い感情をもっておりませんので、単身で生きてきましたので、迷惑はかけたくないとおもっていました。

【遠方】

・遠方である。

・私たち夫婦には、子供がいないのと、親戚が遠方の為、付き合いも少ないことによります。

頼んで頼めなくはないが、誰に頼んでも遠方という条件は同じで、やはりそこがネックで

した。

・親族が遠方にいる為。又兄がいるが兄の方が高齢のため期待できない。

【遠縁・養子・義理の関係】

・戸籍上の親族はいますが、私の死後のことは、頼みたくないと考えています。その理由は”磧癖譴販ズА∋笋亙譴飽蕕討蕕譴泙靴拭砲虜萄Ю茲諒であり、しかも父と養子縁組をされた方です。父とは音信不通でした。父が死亡して、相続のときに、養子の方は「私の存在」を知り、連絡してきました。∩蠡海里箸、私の相続権はすべて放棄しました。その代りに養子の方から、私の生活にいっさいかかわらないとの念書をとりました。以上のような理由で、私の死後のこと、養子の方への連絡は不要です。また、わずかばかりの財産が残っていましても、養子及びその子どもたちには相続してほしくないと考えています。相続については公正証書を作成してあります。

・兄弟姉妹も子供も全くいないので、主人の甥にまで迷惑をかけるわけにはいかないと思っていた。

・妻が残った場合、私の方の親族に頼めないと思っている。

・「頼めない」と考えるわけではありませんが、一番近しい親族がいとこなので、密接な関係といえる関係ではありません。それぞれの生活があり、「死後のこと」の範囲がどの程度のものか、その時期になってみないとわからない＝非常に煩雑なことも含まれてしまう可能性もあると考えると、できれば「業務」として引き受けて下さる、信頼できるところがあればその方が望ましいと考えていました。

