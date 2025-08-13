クマのツメは森の最強ツール！ 登る・掘る、サインする!? 何でもこなせる万能ぶり【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ツメさえあれば何でもできる 道具いらずで超便利

引っかき傷は存在を示すサイン

クマのツメはさまざまな用途に使われます。たとえるなら、森の暮らしを支える多機能ツールのような存在といえるでしょう。

まず注目したいのが、その圧倒的な強度。クマのツメは硬いたんぱく質でできていて、人間のツメとは比べものにならないほど頑丈です。特に、長く湾曲したヒグマのツメは地面を掘る、木の根を掘り返す、倒木をひっくり返すといった力仕事にも対応できます。たとえば、地面に穴を掘ってエサを探すときが、このパワーツールの出番です。

また、木に登るためのアイゼンとしての役割も持っています。木登り自慢のツキノワグマは、太く鋭いツメを木肌にしっかりと食い込ませ、高い枝までぐんぐん登っていきます。果実を採るとき、身を隠すとき、あるいは木の上でひと休みするとき、ツメが体を支える命綱として機能するのです。

そして繊細な動きにもツメは大活躍。石をひっくり返したり、果実をたぐり寄せたり。あるいは魚の脂肪だけを選んで食べたりするとき、ツメと指を器用に使います。

ちなみに、クマが木の幹にツメを立て、引っかき傷を残すことがあるのはご存じでしょうか。これはいたずらではなく、一説には自分の存在を示すサインだとされています。

クマのツメでできること

木に登る

ツメを木肌に食い込ませ、するすると素早く木に登ります。

穴を掘る

エサ探しや冬眠用の巣穴をつくるために用います。

マーキングする

木の幹にツメ痕を残して、自分の存在を示すサインとします。

クマの種類別【ツメの長さ＆特徴】

● アメリカクロクマ：４～５cm

湾曲が強く、木登りに非常に適している。枝にしがみついたり、果実を採ったりするのが得意

● ヒグマ：７～10cm

まっすぐに近く非常に頑丈。地面を掘る、倒木を動かす、サケを捕まえるなど、パワー型の用途に優れている

● ツキノワグマ：４～５cm

やや湾曲しており、木登りや虫探し、果実の採取に適している。器用にものを扱う動作にも使われる

● ホッキョクグマ：３～５cm

短く鋭い。氷の上で滑らないためのグリップとして機能し、獲物を押さえつけたり氷を砕いたりする

● マレーグマ：６～８cm

長く鋭く湾曲している。ハチの巣を壊す、木の樹皮を引きはがす、木登りするなど、幅広く使われる

● アンデスグマ：約４cm

やや湾曲している。木登りが得意で、果実を採る、枝をたぐり寄せるといった器用な動作に向いている

● ナマケグマ：最大10cm

長く太いツメを使って、アリやシロアリの巣を掘り起こす

● ジャイアントパンダ：５～７cm

しっかり湾曲している。竹をつかんで押さえるのに都合がよく、木に登るときの補助にもなる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修：山粼晃司