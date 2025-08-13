DF渡辺剛2発も空砲に…FW上田綺世もフル出場フェイエは逆転負け、日本人3選手所属ザルツブルクも敗退:CL予選3回戦第2戦
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)予選3回戦の第2戦が12日に各地で行われた。
FW上田綺世とDF渡辺剛の日本代表2選手が所属するフェイエノールトはフェネルバフチェのホームに乗り込んだ。第1戦で2-1の勝利を収めていたフェイエノールトは前半41分に渡辺がネットを揺らして先制する。しかし、フェネルバフチェに4点を奪われて逆転を許し、後半44分に渡辺のこの日2点目で2試合合計で1点差に詰め寄るも、アディショナルタイムにダメ押しゴールを献上。第2戦2-5、2試合合計4-6で敗退となった。
FW北野颯太、MF川村拓夢、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルクはクラブ・ブルージュと対戦。ホームでの第1戦を0-1で落としていたザルツブルクは前半で2点を奪って2試合合計で逆転に成功する。しかし、後半に3点を奪われて2-3の逆転負けを喫して予選3回戦敗退となった。なお、アンリ、川村、北野はベンチ外となっている。
以下、試合結果
【予選3回戦】
※左がプレーオフ進出チーム。カッコ内は2戦合計スコア
[第2戦]
8月12日(火)
カラバフ 5-1(6-1) シュケンディヤ
フェネルバフチェ 5-2(6-4) フェイエノールト
コペンハーゲン 5-0(5-0) マルメ
パフォス 2-0(3-0) ディナモ・キーウ
レンジャーズ 1-2(4-2) ビクトリア・プルゼニ
クラブ・ブルージュ 3-2(4-2) ザルツブルク
カイラト 0-1(1-1PK4-3) スロバン・ブラチスラバ
フェレンツバーロシ 3-0(3-0) ルドゴレツ
ベンフィカ 2-0(4-0) ニース
レッドスター 1-1(4-2) レフ・ポズナニ
■渡辺剛の1点目は2分2秒〜、2点目は6分1秒〜
■渡辺剛の1点目は2分2秒〜、2点目は6分1秒〜
■渡辺剛の1点目は2分2秒〜、2点目は6分1秒〜