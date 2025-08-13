本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（7月）08:00
予想 N/A 前回 2.6%（失業率)
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.9%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（7月）15:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 1.8% 前回 1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/02 - 08/08）20:00
予想 N/A 前回 3.1%（前週比)
【南アフリカ】
小売売上高（6月）20:00
予想 N/A 前回 4.2%（前年比)
【ブラジル】
小売売上高（6月）21:00
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
※予定は変更することがあります
雇用統計（7月）08:00
予想 N/A 前回 2.6%（失業率)
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.9%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（7月）15:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 1.8% 前回 1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/02 - 08/08）20:00
予想 N/A 前回 3.1%（前週比)
【南アフリカ】
小売売上高（6月）20:00
予想 N/A 前回 4.2%（前年比)
【ブラジル】
小売売上高（6月）21:00
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
※予定は変更することがあります