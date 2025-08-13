【韓国】
雇用統計（7月）08:00
予想　N/A　前回　2.6%（失業率)

【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.9%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（7月）15:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.0%　前回　2.0%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　1.8%　前回　1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/02 - 08/08）20:00
予想　N/A　前回　3.1%（前週比)

【南アフリカ】
小売売上高（6月）20:00
予想　N/A　前回　4.2%（前年比)

【ブラジル】
小売売上高（6月）21:00
予想　N/A　前回　2.1%（前年比)

※予定は変更することがあります