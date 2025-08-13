【独占】安野貴博氏インタビュー　政治の世界で、自分たちの公約を実現する戦略とビジョンとは？

起業家でSF作家の安野貴博氏（34歳）は、参議院選挙の比例区で当選。氏が率いるチームみらいは得票率2・56％で、初挑戦にして国政政党となった。

東京都生まれの安野氏は開成中学・高校を卒業後、東京大学工学部に進学。AIを研究した後、外資系コンサルティング会社に入社、後に独立して起業した。

「典型的なエリート」と言うべき安野氏は、たった一議席で、国会で何ができるのか？ 政治の世界で結果を出すための戦略とビジョンはあるのか。当選直後の本人を直撃した。

安野氏の二大目標とその実現方法

裏金問題が発覚して以降、政治資金制度の改革は必ず実行しなければならない課題となっています。そこで、われわれは「永田町ソフトウエアエンジニアチーム」を作り、政治資金を透明化します。

政治家が政治活動に使うおカネの出入りは、政治資金収支報告書で公開されています。しかし、閲覧しづらいうえ、反映されない資金の出入りも多い。1万円以下では個別記載義務もないのです。

そこで、すべての政治資金の出入りを1円単位で透明化し、ネット上にリアルタイムで可視化する仕組みを作ります。政治家にも、企業と同じレベルでの会計処理を課し、すべて公開するのです。

もちろん、最初からすべての政治家に新たな仕組みを使ってもらうことは難しい。ただ、「自分はクリーンなので潔白を証明したい」という政治家がいるのも事実です。

まずは希望する政治家に導入してもらい、少しずつ導入率を上げていく戦略です。ちなみに、システム作りの初期コストは、国政政党として受け取る政党交付金で賄います。

「日本版ジョイン」を導入する

「立法の見える化」についても、話をさせてください。

これまで、国民が政治に意思を示す手段は、基本的に選挙だけでした。選挙でも、国民の意見をそのまま政策に反映させる政治家はほとんどいない。これは現在の政治における一番の問題でしょう。

そこで参考になるのが、台湾の「ジョイン」というシステムです。ネット上に、誰もが意見を述べたり法案を提案したりする掲示板を作ります。この掲示板に書き込まれ、5000人以上の賛同があった提案は、省庁の責任者が必ずチェックして、必要と判断すれば実現を約束する仕組みです。

台湾では、過去10年で1万件の提案があり、250件程の政策や法案が通っています。私はこの日本版を作りたいのです。

最近、台湾では高校生が「プラスチック製ストローの廃止」を提案したことがきっかけで、法律が生まれました。この法律の是非は別として、高校生が書き込んだ意見をもとに法律ができたことには大きな意味があります。

最初から国政で「日本版ジョイン」を導入するのは難しいでしょうが、地方自治体なら比較的すぐに実現できる。それを国政版にアップデートしていけばよいと思います。

「右・左」ではなく「速さ」を

戦略とビジョンをもって永田町改革に挑むチームみらい。とはいえ、政治は「数の世界」。国会での実現に向けて、どのように「仲間づくり」に取り組むか。

議会では、超党派で議論して政策を立案していくことになるでしょう。AIに関する実務経験がある国会議員は私だけなので、他党に貢献できる余地は高いと考えます。

他の政策ではテーマ毎に是々非々で組むことになる。政治の世界はそんなに簡単ではないという意見もありますが、ビジネスの現場で生きてきた私からすれば、異なる立場から話をするのは極めて普通のことです。「ここまでは飲めるけど、そこから先は別の交渉だから、切り離して考える」。これが政治の世界でのみ通用されないとは思えません。

また、政治の世界では、政策の是非より「右か左か」の違いのほうが重視され、徒党が組まれているのも事実です。しかし、激動する今の世界に対応するには、左右のイデオロギーよりも「速さ」を重視すべきではないでしょうか。

というのも、たとえば今の財政に無駄があるのは事実ですから、一刻も早く改善しなければいけない。また、AIが普及して大量の失業者が出た時、すぐに対応しなければ「新たな氷河期世代」が生まれるおそれもある。

しかし、既存の議会制民主主義のシステムのままでは意思決定までに時間がかかりすぎるし、一度間違えると修正が利きづらい。そうした中でベンチャー企業のように小回りが利く方法で決定と修正をくり返し、より良い政策を実現する―そういう柔軟な姿勢で、世界の変化に素早く対応していくべきでしょう。

「右か左か」「保守かリベラルか」ではなく「速さ」という新しい基準を持ち込む。これが使命だと思って国会に臨みたいと思います。

