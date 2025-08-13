大原優乃“儚さ”を切り取った新しい姿を 初の『写真展』開催「私を過ぎていくものを、見逃さずに、すべて抱きしめたい」
俳優の大原優乃（25）が、芸能生活15周年を記念し、初となる写真展『わたしをすぎる、きせつ』を9月12日から9月15日の期間、東京・代官山のAL galleryで開催する。
【写真】「これはあかん！」美ボディを披露した大原優乃
大原はこれまで、発売する写真集が必ず重版となる人気ぶりを誇る。今年2月に発売した4th写真集『√25』では肉体美を惜しげもなく披露し話題を呼び、わずかの間に2度の重版を達成。
写真展の撮影を担当するのは、広告や雑誌、CDジャケットからムービーまで幅広く手がける写真家・今城純。毎年恒例となった大原プロデュースの日めくりカレンダーでもタッグを組んでおり、今回は人生初のショートヘア姿の“儚さ”をテーマに作品を切り取る。
大原は「私を過ぎていくものを、見逃さずに、すべて抱きしめたい。そんな思いから『わたしをすぎる、きせつ』というタイトルが浮かびました。切り取らなければ過去になってしまう瞬間を、今城さんが掬い上げてくれました。今城さんと出会い、『一緒に何か写真を残したい』という私の願いが、この写真展へと繋がりました。15周年を記念して、初めての写真展を開催させていただきます」と紹介し「私は、写真が好きです。残したかった瞬間を、見届けていただけたらうれしいです」と呼びかけている。
写真家：今城純氏は「元気で健康美溢れる大原さんはとても魅力的で、最近様々なお仕事をご一緒させて頂いてます。そのパフォーマンスを支えているのは、並々ならぬ努力と決意と才能だと思っています」。
「そんな彼女を撮影する中でふと垣間見る何とも言えない瞬間が気になっていて、今回はあえてそこにフォーカスをあてた撮影をしてみました。是非、実際に作品をご覧になってその瞬間を新たな彼女の魅力を共有して頂けたら幸いです」とコメントを寄せている。
【写真】「これはあかん！」美ボディを披露した大原優乃
大原はこれまで、発売する写真集が必ず重版となる人気ぶりを誇る。今年2月に発売した4th写真集『√25』では肉体美を惜しげもなく披露し話題を呼び、わずかの間に2度の重版を達成。
写真展の撮影を担当するのは、広告や雑誌、CDジャケットからムービーまで幅広く手がける写真家・今城純。毎年恒例となった大原プロデュースの日めくりカレンダーでもタッグを組んでおり、今回は人生初のショートヘア姿の“儚さ”をテーマに作品を切り取る。
写真家：今城純氏は「元気で健康美溢れる大原さんはとても魅力的で、最近様々なお仕事をご一緒させて頂いてます。そのパフォーマンスを支えているのは、並々ならぬ努力と決意と才能だと思っています」。
「そんな彼女を撮影する中でふと垣間見る何とも言えない瞬間が気になっていて、今回はあえてそこにフォーカスをあてた撮影をしてみました。是非、実際に作品をご覧になってその瞬間を新たな彼女の魅力を共有して頂けたら幸いです」とコメントを寄せている。