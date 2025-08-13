今回は、「娘を甘やかす夫とパパっ子の娘」にブチ切れ家出した女性が、急いで帰宅したエピソードについて紹介します。

電話がつながらない…

「5歳の娘は超のつくパパっ子です。パパが大好きで私は何かと邪魔者扱いされ、正直悲しかったです。でも夫は、娘を甘やかしているだけなんですがね……。

そんな毎日に嫌気がさし、私は娘と夫を残し、家出を決行。しかしそれから間もなく、私のスマホに夫から何度も電話がかかってきていました。留守電には『早く帰って来てくれ』という夫のメッセージとともに、娘から『ママのご飯がいい！』という泣き声が入っていました。そして最後のメッセージには、『ママ、さむいよ〜助けて〜』という娘の声だけが録音されていました。

その後夫に電話をかけましたがつながらず、不安になった私は急いで帰宅することにしましたが、娘に会うことができてほっとしました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

この娘さんのメッセージだけでは、確かに不安になりますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。