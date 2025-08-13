【独自】地面師事件のカネを明日花キララに「投げ銭」…PL野球部OBが犯した「キツすぎる凶行」

地面師事件と聞くと、アウトロー集団の犯行と思える。だが、この事件はサラリーマンで新興宗教の信者が、たった一人で起こしていた―。

前編記事『【独自】PL学園野球部OBが４億円の地面師事件を起こしていた…元信者の「驚くべき手口」とは』より続く。

PL学園時代は「軟式」野球部だった！

たしかにPL教団の同窓会組織「聖友会」をホームページで見ると加藤の名前が記載されていて、会長は同期だった。

「とにかく内部事情に詳しかったですね。その上、加藤は服装が地味で真面目な雰囲気でした。人を騙すとは思えなかった。PL教団では自称・幹部信者、会社では次長職という社会的な地位もありながら、なぜ地面師事件を起こしたのか不思議です」（別の被害者）

この謎を解明するため、筆者は加藤の実家へ向かった。京都府北部にある名勝地「天橋立」のすぐ近くに、昔ながらの木造平屋が3軒ならんでいる。近隣住民によると、どの家も10年以上前から人は住んでいないという。かつては3軒の家に加藤の父親兄妹3世帯が身を寄せ合って暮らしていたそうだ。当時、周囲からは「加藤団地」と呼ばれていた。

加藤は中学からPL学園に進学。すべての生徒が寮生活で、共学だったものの男女交際は禁止されていた。PL学園の同級生が当時を語る。

「寮生活は緩い監獄のような生活でした。そこで恭平は大阪弁で言うところの『いちびり』、いわゆるお調子者だった。イケてるカースト高めなヤツにくっついていて、ガヤを飛ばすような感じです」

高校卒業後、加藤は25歳で分譲マンションの販売をする不動産会社に就職する。その会社を訪ねてみると、「加藤は社内でも評判が良かったです」と、会社の現社長が述懐する。

「入社してからぐんぐん営業成績を伸ばして、毎年社内でトップスリーには入ってたんちゃうかな。最終的には主任か係長まで昇進していましたから。よく野球部時代の後輩である元中日の選手・福留孝介の話もしていました」

当時からPL野球部時代の話が持ちネタだったらしい。ところが、加藤の同級生に聞くと思わぬ答えが返ってきた。

「恭平は軟式野球部の補欠ですよ。硬式と軟式は月とスッポン。練習グラウンドも、クラスも違う。松井や福留と知り合いのはずがありません」

同僚や取引先など、各方面で吹聴していた野球部エピソードは創作だったのだ。すべてが疑わしくなってくる。

そこで筆者はPL教団に向かった。大阪にある教団の施設を訪ねると、関係者が匿名を条件に重い口を開いた。

「逮捕後、たくさんの不動産屋さんが訪ねてきて、『何とか土地を売ってくれ』と懇願されました。被害者の方々です。また、当の加藤は幹部ではありません。教団に顔を出すことはなく、休会扱いだったこともあるくらいです。いまは除名処分になったそうです」

逮捕されるまで在籍していた「エスリード」の子会社で、加藤はどのような社員だったか。社長が事情を説明する。

「加藤に裏切られたという気持ちはめちゃくちゃあります。しっかり正式な不動産取引もして、実績を上げていた社員でした。その結果、言葉巧みに言いくるめられて、会社の印鑑を押してしまいました」

明日花キララに感謝されて「落涙」

「言葉巧みに言いくるめられて」とはどういうことか。あらためて書面で問い合わせると、概ね次のように回答した。

「（PL教団）不動産担当者の免許証コピーの提出を受けたと（加藤から）報告を受けました。会社としても免許証コピーによる書面上の本人確認はしていますが、当該報告が虚偽で、免許証は関係のない人物のものでした」

詐欺をせずとも実績を上げていた男が地面師事件を起こした理由は何か。そして、4億円は何に消えたのか―。

その答えは、若者を中心に人気を集めるショート動画アプリ「TikTok」にあった。加藤は、ライブ配信をしている元AV女優の明日花キララなどに「投げ銭（配信者に対して視聴者が金銭を送る行為）」をしていた。TikTokでは、投げ銭の額などを生配信者同士で競うイベントが頻繁に行われている。加藤は【不動産王】という名前で大金をつぎ込んでいた。

加藤の投げ銭のおかげで、明日花がイベントに勝利した動画もSNSに残っている。明日花が配信で「不動産王さんのお陰で勝てました。ありがとうございます」と話すと、加藤は急遽ライブに参加。鼻をすする音が聞こえてくる。

明日花「不動産王さん、泣いているの？」

加藤「うん……いややわ。ホンマに感動をありがとう」

捜査関係者によると、加藤の持ち金は残っておらず、ほとんど投げ銭で消えてしまったという。

人から盗んだカネで何を考えているのか。加藤と話をするため、勾留中の警察署に接見を申し入れたが、警察官は呆れたような素振りで「すみません。誰にも会いたくないと言っています」と対応した。

詐取したカネをTikTokの投げ銭につぎ込んでいた加藤。この男にとっては、PL教への信心よりも、元A構優のほうが重要だったようだ。

「週刊現代」2025年08月18日号より

