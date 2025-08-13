その瞬間、私は放心状態となった――壮絶な鈍器本『see you again』の「817ページ目の衝撃」が思い知らせた人間の不可解さ

あなたは、もう目撃しただろうか？

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目というから驚かされる。

何から何まで常識外れの「怪作」を、作家の重松清さんに読んでいただき、感想を聞いた。重松さんが著した小説『十字架』（2009年講談社刊：第44回吉川英治文学賞）は、『see you again』の題材と同じく、1994年に愛知県で起きたいじめ自殺事件を「芯」とする作品なのだ。はたしてその目に『see you again』はどう映ったかを、前後2回に分けてお届けする。

学生さん、真似しないでね

とんでもなく分厚くて、重くて、ゴツい本は、よく「鈍器本」と呼ばれますよね。傷害や殺人事件で出てくる「被害者は鈍器で頭を殴られ……」の、鈍器。つまり「これ、凶器になるんじゃないか？」と言いたくなるような分厚い本のことです。本書はまさに紛う方なき「鈍器本」、これを「鈍器本」と呼ばずしてどうする、という1冊です。なにしろ924ページでしょ？ 重さを量ってみたら944グラムもあった。約1キロですよ。厚さは5センチ。手の小さな人なら、鈍器として殴ろうにも片手では掴みきれないかもしれない。それほどまでの大長編、大力作を書いた小林篤さんに、まずは最大級の感嘆の声を捧げます。

そのうえで……もしもノンフィクション作家志望の若い人が、このインタビューを読んでいるなら、あえて言っておきます。「これ、真似しちゃダメだよ」って（笑）。

僕は2016年から早稲田大学の文化構想学部で教鞭を執っています。小説と並行してノンフィクションやテレビのドキュメンタリーに長年かかわってきた立場から、ゼミと演習ではノンフィクションについて学生と一緒に考える機会も多いのですが、学生たちに非常によく訊かれるのが「プロってなんですか？」ということ。つまり、プロの書き手とプロ志望の書き手の一番の違いは何か、という質問です。

答えはさまざまにあると思いますが、僕はいつも「プロの書き手は終わらせることが大事なんだ」と答えています。ライターの仕事は、書きはじめたときではなく、書き終えたときに成立するわけですから、プロとして仕事をやる以上は、書いたものを終わらせる責任があるだろう、というのが僕の考えです。

雑誌の記事なら原稿用紙30枚とか、単行本なら400枚とか、書き手の仕事には分量的な制約がある。また、締め切りという時間的な制約もある。僕たちプロは、そのなかに収まるように作品を終わらせなくてはいけない。

あるいは、たとえ「あと一日取材ができれば」「この人から取材を断られたのが痛かった」みたいに不本意なものがあったとしても、とにかく仕事として成立させるには、終わらせなくてはならない。そのためのスキルは当然必要だし、一方で、ある種の諦念というか、割り切りも持たざるを得ない。それがプロたるゆえんなんだと、僕は思っています。

じゃあ、本書は「終わり」を意識して書かれたのか？ 僕に言わせれば、答えは「NO」です。著者はむしろ逆に「終わらせてはならない」という強い意志のもとに本書を書いたのではないか、と思えてなりません。実際、あとでゆっくり話すし、ネタバレになるので詳述は避けますが、この鈍器本、最後の頁に至っても、本質的な意味ではまだ終わっていないんですから。

僕は任期付きの教授で、今年が最終年度になるんです。10年目の、いわば仕上げの年です。よりによってそんなタイミングで、僕の考えるプロの仕事とは真逆のベクトルを持つ作品に出会ってしまったわけです。真逆ではあるんだけど、「悪い見本」として批判するには、あまりにも迫力があり、すごみがある。困ったなあ、まいっちゃったなあ……というのが、教師としての率直な感想なんですよ。だから、インタビュー、本音では受けたくなかった（笑）。

整っていないからこその迫力

じゃあ、ライターとしての視点から、本書を見てみましょうか。最初はあえて辛口に評させてください。本書の異例のボリュームは、もちろん、取材と執筆に30年も費やしたという、素材そのものが求めるものではあったはずです。ただ、それにしても、もうちょっとスマートな書き方もできたんじゃないか、とは思います。

僕のフリーライターとしての主戦場は、週刊誌のアンカーマンでした。取材をした記者がつくるデータ原稿を、分量に合わせて形を整え、記事として仕上げていく仕事です。そんな自分から見ると、年長の著者に失礼ながら、本書にはブラッシュアップできる余地がたくさんありました。細部に入り込みすぎて本筋になかなか戻れない箇所もあるし、「その答えは数年後に明らかになる」みたいな惹き文句も多すぎるし、ここのエピソードは不要ではないかと言いたいところも少なからずあるし……。

でも、スマートにまとめると失われてしまうものも、もちろんあります。世の中や人間の、一筋縄ではいかないややこしさや不条理、割り切れない理不尽、宙吊りにされてしまうような後味の悪さなどが、そうです。で、厄介なことに、本書の迫力やすごみは、そこにこそあるんですよ。

本書の主軸は1994年に愛知県西尾市で起きたいじめ自殺事件ですが、ほかにも1982年の羽田空港沖の日航機墜落事故、1990年の足利幼女殺害事件、1996年の鹿児島県知覧中学校のいじめ自殺事件から、1997年の神戸の酒鬼薔薇聖斗の事件まで出てきて、その当時の著者の事故や事件へのかかわりが綴られています。

いわば、ルポライター人生の総ざらえにもなっていて、それは同時に、ノンフィクションというジャンルをめぐる出版界の状況の変遷を描くことでもあるわけです。

そう思うと、本書は小林さんの個人史でもあるし、出版業界史でもある。さらには、主軸の西尾市のいじめ自殺事件では、事件にかかわった一人ひとりの人生まで、時にはうんと過去にさかのぼったり、事件後の歳月を執拗に追ったりして……。盛りだくさんでしょう？ 盛りだくさんすぎる、というか（笑）。

しかも、小林さんはどの切り口でも同じように強い筆圧をかけて、克明に描き出すんです。すべてのエピソードが等価なんです。遠近感というかメリハリというか、ここに光をあてて、そのまわりはぼかそう、たとえば人名は出さずに「同級生」と集合名詞で片づけよう、といったまとめ方をしていない。だから、重いし、濃いし、息が詰まりそうにもなる。でも、繰り返しになるけど、整っていないからこその迫力というものが、やっぱりこの作品にはあるんですよね。

描きたいのは「岩だらけの富士山」だった？

象徴的だなと思ったのが、444ページの、小林さんが中国の大学で講義をすることになったときの話。小林さんは中国の若者たちに、こんなことを語るんです。

「富士山は、5合目あたりまで車に乗って登れます。ところが、そこで駐車場に降りた5歳の子どもが、上を見上げて、これは富士山じゃない、と怒りだしたという話があります。実際、そこから見上げる富士山は木も草もない岩だらけの山で、子どもが写真で見ている美しい富士山とはまるで違っていたんですね。しかも、そこから頂上をめざして登っていくと、誰もがだんだんと呼吸が苦しくなっていきます。空気中の酸素が少なくなり、気圧も下がっていくので、高山病という病気にかかる人もいます。遠くから眺めるときれいですが、実際に登ってみると苦しくなるのが富士山なんです。もしかしたら、戦後の高度成長で世界に類を見ない経済発展を遂げたいまの日本の暮らしが、富士山の頂上に似ているのかもしれません」

小林さん自身の文脈とは違っているんですが、僕がこれを読んで思ったのが、「ああ、本書は『木も草もない岩だらけの』富士山なんだ」ということなんです。おなじみの円錐形の富士山を手際よく描いて読者に届けるのがプロの仕事だとすれば、小林さんはそれを潔しとせず、あるいはサガとしてそれができずに、長年にわたって目を凝らして見つめてきた岩だらけの富士山を描こうとしたんだと思います。

鬱蒼としているからこそ聴こえる「葉擦れ」の音

別のたとえ方をすれば、庭木の剪定かな。庭師は、切るべき枝葉は切り、残すべき枝葉は残して、上手に剪定していくのが仕事です。ライターも同じ。でも小林さんは、どの枝も葉も、もう伸ばしっぱなし（笑）。

人間関係にしても、たとえば学校での教師と生徒、親と生徒、生徒どうし、教師と親、教師どうし、あるいは地方の企業城下町という閉鎖的な社会での、さまざまなしがらみまでが克明に書き込まれている。

加えて、小林さんのご年齢が70歳と知ってなるほどと思ったんですが、高度経済成長期に産湯を使った世代で、戦前の価値観を持った人がまだぎりぎり現役だった時代を知っているということ。清人が生まれた上之郷家にも、お父さんの価値観、おばあちゃんの価値観、ひいおじいちゃんの価値観……とさかのぼれる、この家の「業」ともいうべきものがある。中上健次や横溝正史が描いた世界観みたいなね。それが縦軸となり、複雑な人間関係が横軸となって、単線ではなく、二筋縄、三筋縄、四筋縄と複線の縄を綯（な）っている。

ですから、本書は西尾市のいじめ自殺事件を万人にわかりやすく、風通しや陽当たりを保ちながら剪定した本ではありません。枝葉だらけで、風も陽射しもなかなか通らない、鬱蒼とした森です。奥に進むにつれて方向感覚を失って、迷ってしまうこともある。著者自身も含めてね。

だけど、枝葉がないと聴こえてこない「葉擦れ」の音があるんですよ。風が吹いて葉っぱ同士が擦り合って鳴る、ざわざわざわ、という音。枝葉を切ってしまって、風の通りがよくなると、この音は聴こえなくなってしまいます。

鬱蒼と枝葉が生い茂った森だからこそ響いてくる葉擦れ……僕は、たとえば、自死した清人といじめの主犯格の蟹江のいびつでよじれた関係の不可思議さや、清人の祖母が見てきた一家の歴史というものを、葉擦れの音として聴いたつもりです。

人間の不可解さを思い知った「本編最終ページ」の衝撃

279ページにこんな一節があって、小林さんにとっては、とても自己言及的なんだろうなと思ったので紹介しておきます。

小林は、人の心の中にあってうまく言葉で表現できない思いを、「イモムシ言葉」と呼んでいる。モゾモゾと心の中で這い回る、混沌としたイモムシ言葉の中から、ごくたまに、羽化して「チョウチョ言葉」が生まれることもある。いまはイモムシ言葉しか話せない伸人が、弟が遺書で伝えたかったほんとうの思いを読み解いて、もしもチョウチョ言葉にすることができたなら、おそらくそれが取材のゴールだろう。

これは、亡くなった清人の兄、伸人について書いているんですが、イモムシ言葉は、じつは取材をしている小林さん自身の心の中でこそ、ずっと這い回っているんだろうと思ったんです。それをなんとか言葉にしたくて、だけどできなくて、ずっともどかしくて、足掻（あが）いてきた軌跡が、この異様な大作なんじゃないか、と。

でも……チョウチョ言葉は、まだ、はばたかないんですよ（笑）。サナギの状態なのかな。鬱蒼とした森も、さらに奥へと続いています。これはぜひ実際に「体験」してほしいんですが、本編の最後の871ページに、とんでもない展開が待っています。いやホント、びっくりです。「人間とはこういうものだ」とわかったつもりになっている人であればあるほど、衝撃を受けると思います。

人間は一筋縄じゃいかないんだなあ、と思い知らされました。人間とは、僕たちが思っている以上に、不可思議で、不条理で、底知れない。「わかる」なんて思うのは傲慢なんですね……。いわば「人間とはわからないものだということが、わかる」わけです。

あの箇所を読んだときの衝撃、いろいろだと思います。唖然としたのか、呆然としたのか、腰を抜かしたのか、鈍器本をマジに鈍器として振り回したくなったのか……いつか皆さんに訊いてみたい。ちなみに僕は、ただただ、しばらく放心状態でした。

