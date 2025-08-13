待ちに待った『ウェンズデー』シーズン2パート1が、8月6日に配信スタート。現在は第4話まで視聴可能となっており、早くもファンの間で話題沸騰中だ。

参考：『ウェンズデー』の魅力をおさらい ティム・バートンの美学に彩られた世界観を紐解く

物語は、新学期を迎えたウェンズデー（ジェナ・オルテガ）が再びネヴァーモア学園へ戻ってくる場面から始まる。昨年度の事件で学園を救った彼女は、今や新入生の憧れの的。熱心なファンまで現れるが、当のウェンズデーにとっては悪夢のような展開だ。

しかし、ここは“のけ者”が集まるネヴァーモア学園。平穏な日常が続くはずもなく、周囲では再び不可解な事件が動き出す。ストーカーの出現、弟パグズリー（アイザック・オルドネス）の入学、そして幻視能力によって見えたイーニッド（エマ・マイヤーズ）の死……。ウェンズデーの新学期は、加速的に不穏さを増していく。

第4話までの見どころは、やはりウェンズデーが新たな謎に挑む姿。シーズン1でも魅力だったミステリー要素は健在で、今回も観る者を惹きつける。ひょんなことから殺人現場に遭遇したウェンズデー。被害者のカール・ブラッドリーは、隻眼のカラスが率いる群れに襲われ、両目をえぐられて命を落としていた。そこに前任の保安官であり、シーズン1ではタイラーの父としても登場したドノヴァン・ガルピン（ジェイミー・マクシェーン）も加わり、ウェンズデーは殺人事件の犯人を探すことになる。

さらに今シーズンでは、母・モーティシア（キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ）が学園の資金調達委員長として姿を現す。ウェンズデーの手元にあった先祖グッディの魔術書を取り上げ、本の所有権を賭けた母娘の決闘が繰り広げられる場面は、美しくも冷ややかな親子関係を象徴しつつ、互いの信念が正面からぶつかり合う見応えあるシーンだ。

シーズン2では、これまで母から距離を置いてきたウェンズデーが、初めて真正面から向き合う。ドライで感情の読み取りが難しいウェンズデーだが、前作と比べても家族との心理的距離がほんの少し変わり始めていることを感じさせるシーンも多い。そういう意味でもウェンズデーの“家族”が、今シーズンの大きなポイントとなっている。

そんな家族の一人として、行方不明とされるモーティシアの姉・オフィーリアの存在も重要だ。彼女もかつて“黒い涙”を流していたとされ、ウェンズデーの幻視能力と関係があることが示唆されるからだ。オフィーリアの力や過去がウェンズデーの覚醒とどう結びつくのか、そして事件解決にどんな影響を与えるのかが気になるところだ。

一方、異彩を放つのが、弟パグズリーが蘇らせたゾンビ・スラープ。寮長エイジャックス（ジョージ・ファーマー）から「ドクロの木」にまつわる怪談を聞かされる場面は、ティム・バートンの得意とするストップモーション・アニメで描かれ、その質感は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（1993年）や『フランケンウィニー』（2012年）を彷彿とさせたのではないだろうか。劇中劇にまで宿る徹底したこだわりが、ファンにとって思わぬご褒美シーンとなったに違いない。

士官候補生の指揮官を襲ったことで捕らえられたスラープは、ウィローヒルに収監される。当初はB級ホラーに登場するゾンビのような雰囲気だったが、肉を口にした途端、急速に肉体や知能が発達していく描写があり、その存在感は一変。いまやコメディ要因では終わらない、不穏な影を帯び始めている。恐ろしいスピードで進化を続けるスラープの行方からも目が離せない。

そして、9月3日配信予定のパート2は、レディー・ガガの登場が期待されており、大きな注目を集めている。Netflixはすでに、ガガが新キャストとして加わることを発表しており、役名は「ロザリン・ロットウッド」、ネヴァーモア学園の“伝説の教師”という設定までは明らかになっている。

しかし、その姿はパート1ではまだベールに包まれたまま。ファンの間では、「物語の鍵を握る人物ではないか」という予想も飛び交っている。シーズン1では、ウェンズデーのダンスシーンにガガの楽曲「Bloody Mary」を合わせる動画がSNSで世界的なバズを巻き起こしたこともあり、ガガの出演が再び大きな旋風を巻き起こすのは間違いないだろう。

ウェンズデーの能力とオフィーリアの関係、スラープの予測不能な行動、母モーティシアとの微妙な距離感……複雑に絡み合う糸は、果たしてどのように真相へと繋がるのか。謎が随所に散りばめられた現状に、ファンの間ではすでに熱い考察合戦が繰り広げられている。

残りのエピソードでの伏線回収に、期待は高まるばかり。ネヴァーモアに平穏が訪れる日は、まだ遠そうだ。（文＝すなくじら）