2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。スポーツ部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/06/17）。

【画像】浅田と村上が“断絶”するきっかけとなったアイスショー「BEYOND」

バンクーバー五輪銀メダリストで、日本を代表するフィギュアスケーターである浅田真央（34）。6月12日には都内で記者会見に臨み、「アカデミー」設立を発表。「私は指導者として、新たな1歩を踏み出します」と宣言して、コーチ業を始動することを明らかにした。

フィギュア界にとって明るいニュースだが、一つ大きな懸念があるという。あるフィギュア関係者が証言する。

「実は真央は、村上佳菜子（30）との関係が悪化し、断絶状態にあるのです」



2人とも同じ中京大中京高校を卒業（中央＝浅田、右＝村上） ©︎時事通信社

同じ中京大中京高校出身で、一緒に宮古島旅行もしたことがある真央と村上。2人の仲に亀裂が走ったのは、2022年春のこと。同年9月から翌23年まで行われた、真央が座長のアイスショー「BEYOND」をめぐる出来事だった。

真央は「BEYOND」の練習を中断

公演の関係者が語る。

「実は当初、村上さんはショーにキャスティングされ、練習に参加していました。ところがショーをめぐって、他の出演者のスケーターたちから不満の声が彼女に寄せられたのです。練習に対しての報酬が出ないことや、公演先での宿泊料を一旦出演者が立て替えることなど、運営についての不満でした。

村上さんは、出演者を代表するかたちで座長の真央さんに直言しました。また男性スケーターとして年長格の無良崇人さんも、真央さんに運営側の不手際を伝えたのです」

その直後、真央は「BEYOND」の練習を中断し、ショーを開催しないと言い出した。その後、「BEYOND」は開催にこぎつけたが、村上と無良は出演者から外されたという。

「村上さんは真央さんから降板させられたことに、とてもショックを受けていた」（前出の関係者）

本人たちは何と答えるか

その後、村上はテレビやラジオ出演で、真央について話すことはあったが、共演や行動をともにしている節はない。

村上の所属事務所に、「BEYOND」でのトラブルと真央との現在の関係を尋ねると、「私どもからお話することはありませんが、浅田真央さんとは仲良くさせていただいております」との回答。無良の事務所も同様の回答だった。

一方、真央の当時の所属事務所は、こう回答した。

「当時の浅田真央のマネジメント会社として把握しているのは、本人から2人との信頼関係が崩れたので、座長としてこのメンバーではショーができないということでしたので、運営側と話し合い、一旦メンバーを解散して2人が参加しない形でショーメンバーを再結成したということです」

真央の意向を受けて村上らを出演させなかった事実関係を認めるのだ。

配信中の「週刊文春 電子版」の記事では、真央がなぜ村上を「信頼」できなくなったのか、トラブルの真相を詳報。真央が村上の言動に対し「私はとても傷つきました」と語る衝撃的な音声を公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）