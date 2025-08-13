最後の最後、奇跡的な場面に胸が熱くなった　感動作『十字架』の著者が、同じいじめ自殺事件を描いた超鈍器本『see you again』を読み解く！

あなたは、もう目撃しただろうか？

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目というから驚かされる。

何から何まで常識外れの「怪作」を、作家の重松清さんに読んでいただき、感想を聞いた。重松さんが著した小説『十字架』（2009年講談社刊：第44回吉川英治文学賞）は、『see you again』の題材と同じく、1994年に愛知県で起きたいじめ自殺事件を「芯」とする作品なのだ。はたしてその目に『see you again』はどう映ったかを、前後2回に分けてお届けする。

前編記事『その瞬間、私は放心状態となった――壮絶な鈍器本『see you again』の「817ページ目の衝撃」が思い知らせた人間の不可解さ』より続く。

「これはフィクションである」と著者は言った

前回は、教師やライターの立場から、『see you again』がいかにプロの常識からかけ離れた異様な作品であるかという話をしました。今回は、この作品はいったいノンフィクションなのか、フィクションなのか、ということを考えてみたいんです。というのも、本書の序文に、小林さんはこんなことを書いています。

この本は、そんないじめの問題を読者と一緒に具体的に考えていくために、筆者が創作した物語（フィクション）である。なぜノンフィクションにしなかったかといえば、関係者のプライバシーを公表することは、筆者の本意でも、目的でもないからだ。

つまり、この本は筆者の「創作」であり、「物語」に「フィクション」とルビをふって、ノンフィクションではなくフィクションだと言っているんですよね。でも、僕は個人的には、本作を「関係者のプライバシーを守るために固有名詞の改変などの必要最小限の創作をほどこした、ノンフィクション」としておきたいなあ、と思っています。

もちろん、小林さんに確認したわけではないので、どこかに大きな虚構が入っている可能性もあるでしょう。でも、読み手の素直な感触として、作品世界の根幹にかかわるところは取材した事実そのままではないかと感じているし、ここから先の話も、それを前提に進めさせてください。

ただ、「ノンフィクションとはなにか」という問いに答えるのは難しいんです。早稲田大学の授業でも、いつも1回目に「ノンフィクションってなんだろう」っていう話になるんです。そもそも「ノン」で始まるってどういうこと？ 否定で始まるジャンルってなんか情けなくね？ 漫才コンビの「じゃないほう」みたいだよな……とか（笑）。教師として10年間やってきても明確な定義付けはできないまま、という体たらくなんです。

だからこそ、『see you again』を読んでいるとき、「ノンフィクションとはなにか」を常に考えざるをえませんでした。というのも、本書で描かれている1994年の愛知県西尾市のいじめ自殺事件は、僕が2009年に発表した『十字架』という長編小説、つまりフィクション作品の出発点でもあったんです。同じ事件から、小林さんはノンフィクションを、僕はフィクションを描いたわけです。じゃあ、両者を比べることで、「ノンフィクションとはなにか」の答えのヒントが見えてくるかもしれない……。

「芯」となったお父さんの言葉

まず、『十字架』が生まれた経緯からお話しします。

2006年に僕は、NHKのドキュメンタリー番組の仕事で、『see you again』でいえば清人のお父さんにあたる人にインタビューをさせていただきました。息子さんが亡くなった12年後です。ご自宅に伺って取材したんですが、そのとき小林さんもお宅にいらっしゃって、挨拶をかわしたことを憶えています。いまにして思えば、それだけ小林さんはご家族との間に深い信頼関係があったということですよね。

インタビューの最後に、僕はお父さんに「息子さんをいじめていた生徒や、いじめを止めなかった生徒のことを憎んだり恨んだりはしていませんか」という質問をしました。するとお父さんは、こう答えました。

「そういうのは、いまはありません」

「じゃあ、彼らのことをもう許しているのですか」

重ねてそう聞くと、少し間があったあと、お父さんはきっぱりと答えたんです。

「それはないですね」

そしてもう一度、「それはないですね」と繰り返して……。

そのときのお父さんの表情と言葉が、取材を終え、番組のオンエアが終わったあとも、ずっと胸に残っていました。やがて、それが「芯」となり、息子がいじめで自殺した父親と、いじめを知っていながら止めなかった同級生たちとの数十年を、『十字架』という小説にしたわけです。

事件を「芯」にした小説家、事件そのものと向き合ったルポライター

ただ、僕はこの西尾市のいじめ自殺を素材にしたわけではありません。モデルとか題材にしたのでもない。僕はよく「芯」や「核」という言葉を使うのですが、あくまでも「はじまり」「出発点」という意識です。

たとえば石膏などで塑像をつくるときには針金などでつくる「芯」が必要ですが、できあがった塑像からは「芯」の存在は見えない。皆さんは、あくまでも「芯」に肉付けをしたものを作品として鑑賞しているわけです。「芯」にどんな肉体を付けていくかは作り手しだいです。

同じ「芯」を使っても、作り手によってまったく別の像ができあがる。小説もそうです。だから面白い。「芯」にどんな肉付けをするかが作品や作家の個性になる。その肉付けが、つまり、フィクションなんだと思います。

現実の出来事と、そこから生まれた小説の関係について、作家にはそれぞれの考えがあると思いますが、少なくとも僕はそういうふうに考えています。ということは、「作家が現実の出来事を勝手に『芯』にして、自分に都合よく肉を付けるのはけしからん」という批判も成立するわけですが……。

小林篤さんが『十字架』をどうお読みになったのかは伺っていません。ただ、小林さんはあの事件を「芯」や「核」にはせず、あの事件そのものを克明に描き出していった。それが本書なんだと思います。

僕はあの事件を出発点にして、遠くへ行きました。でも、小林さんは出発点にとどまって、それをひたすら掘りつづけて、本書が生まれた。その違いなんじゃないかな、と思っています。どちらがいい悪いの話ではなくて、それが小説家とルポライターの違いなんじゃないかな。

前回のインタビューで富士山の話をしましたよね。それをもう一度使うならば、小林さんも僕も、最初の最初は同じような「取材」という距離感であの事件と向き合ったんだと思います。

でも、そこからが違った。僕はあの事件を小説の「芯」や「核」にして、早々に現場から遠ざかって富士山の肉付けを始めたわけです。富士山を銭湯の絵みたいな紋切り型で描くのではなく、自分なりのオリジナリティーを加えながら、でもエンタメ小説として富士山の形は保ちつつ……。一方、小林さんは、現場から遠ざかるどころか、むしろどんどん距離を詰めていった。岩だらけの富士山を描いたわけです。それも、30年がかりで。

じつは『十字架』についての取材を受けたとき、よく質問されたのが「2006年に取材をしたものを2009年に作品にするまで、なぜ3年もかかったのですか」ということです。そのたびに僕は「『芯』を3年間かけて熟成させて、やっと肉付けができるようになったんです」と答えていたんですが、そんなことを言ったら、小林さんは30年がかりですよ（笑）。したり顔で答えていた自分が恥ずかしいです。『十字架』には、事件を追いつづけて、いじめの傍観者だった主人公たちの罪を問うルポライターが登場しますが、小林さんの執念の前では……負けました。

ノンフィクションの「終わり」はいつか、「範囲」はどこまでなのか

恣意的に肉付けができる小説家は、作品の「終わり」も決められます。作品を終えたあとの切り替えも自分が決められる。すぐに次の仕事に取りかかってもいいし、続編を書いたっていいわけです。実際僕は『十字架』のあと、10作以上の長編小説を書いています。誤解を怖れずに言えば、あれはもう過去の作品なんです。今回のインタビューの準備のためにひさびさに『十字架』に目を通しましたが、正直に打ち明けると、ストーリーの細かいところは全然憶えていなかった（笑）。

でも、ノンフィクションの場合はどうなんでしょう。ノンフィクションにとっての「終わり」とはいつなのか、いつをもって「終わり」とするのかを考えると、難しくないですか？ 事件モノなら、犯人逮捕のときなのか、裁判で判決が出たときなのか、それともその後まで追いかけるべきなのか。「範囲」もそう。取材をどこまで広げるか。

それこそ、事件や事故の被害者の遺族、友人、同僚、知人、遺族の知人、友人の知人、知人の知人の知人……きりがないですよね。曼荼羅のようにはてしなく広がって、終わることができなくなってしまう。

西尾市のいじめ自殺だって、「終わり」はいつになるんだろう。あの事件に直接かかわった当事者だけでなく、間接的なかかわりの人もいるはずだし、大なり小なり影響を受けたということでは、それこそニュースで事件を知った人もそうかもしれないし、事件当時は子どもだったり生まれていなかったりする世代にだって、事件は影を落としているかもしれない。そういうのを思うと、はてしないですよね。まるで曼陀羅のように、どこまでも広がっている。しかも時間とともに、どんどん増殖もしていく。

そこで大事になるのが、分量や締め切りかもしれません。前回のインタビューで話した「プロの書き手は終わらせることができる」とも通じるんですが、分量や締め切りというのは制約になる一方で、作品に「終わり」や「範囲」をつくるフレームになってくれているのかもしれません。否応なしに、これ以上は広げられず、ここで終えるしかない、と。ノンフィクションの書き手自らがよく言う「ノンフィクションは現実とイコールではない」というのも、そのフレームを意識しているからこそ、ではないでしょうか。

僕も含めて、多くのライターは、本来はフレームレスなはずの現実を枠に嵌（は）めて切り取ることに若干の抵抗を持ちつつも、現実的な要請として受け容れています。でも、「それは恣意的なものにすぎないじゃないか」と思ってしまった書き手が小林さんではないか、と僕は思っているんです。あくまでも僕の勝手な解釈、妄想なんですけどね。

自分に厳しすぎるドン・キホーテ？

フレームの外にも広がり、そして永遠に続いていく現実を、たとえこんなに分厚い本だとはいっても、2025年6月5日という刊行の日付が付いた一冊の書物にまとめてしまう行為こそが、究極の「フィクション」ではないか。小林さんはそう考えたのかもしれない。それが故の「フィクション宣言」だったのかなあ……。でも、それ、ご自分に厳しすぎるような気もしますけど。

自分への厳しさで言えば、本書の中での小林さんは、自分のことを「へっぽこライター」「三流ライター」と、さんざん卑下しています。ちょっとやり過ぎなところもあるけど、「私」ではなくあえて「小林篤」という三人称にして、出来の悪さを露悪的に強調しなくては保てないなにかが、小林さん自身の中にあるんでしょうね。それは自虐なのか、含羞なのか、韜晦なのか、誠実さと呼ぶと褒めすぎか……よくわかりませんが（笑）、ただ、ここに書き手の大きな覚悟があるのは間違いないし、そこにこそ本書の迫力が根差しているのも確かなことでしょう。

だからこそ、一足早く本書を読んだ者として、これだけは皆さんにお伝えしておきます。「へっぽこライター」などの表現は、あまり真に受けず、補正して読んだほうがいいですよ。あと、著者がそこまで言うのであれば「フィクション」という自称は受け容れるにしても、そこに悪しき意味での「創作」は含まれていないと、僕は思っています。

とにかく、小林さんは西尾市の事件を30年かけて見つめてきました。でも、前回「鈍器本」と呼んだとおり、一冊の商業出版物としての物理的かつ経済的限界に挑むかのような本書のボリュームでさえも、終わりなき現実、はてのない曼荼羅には追いつけない。たとえ本書が2000ページであっても3000ページであっても……。勝ち目のない戦いに挑んだ、無礼を承知で言えばドン・キホーテのような書き手による、いわば「ドンキ本」です。ね？ だから鈍器本なんです。これは、いろんな意味での「ドンキ本」なんですよ（笑）。

最後の最後に、射し込んだ光

最後に、鬱蒼とした森に射し込んだひと筋の木洩れ日についてお伝えします。

前回話したとおり、本編は871ページの衝撃の展開で締めくくられますが、巻末の特別付録として、事件の10年後におこなわれた千葉大学教育学部の学生たちとのフィールドワークの記録がついています。僕はこれがとてもよかったと思ってるんです。

参加した学生たちは、最後に上之郷家の庭の柿の木、清人が首を吊った木があったところで手を合わせ、目を真っ赤にして「悔しい」と言ったそうです。その一言が、ニワカ教師を10年やった僕自身にとっても、すごくうれしかった。教師志望の彼らの中には、いずれ教壇に立つ人もいるでしょう。向き合うのは、一筋縄ではいかない人間の、しかも未完成で不安定な子ども時代……。そんな彼らが目に涙を浮かべて漏らした「悔しい」の一言に、僕はささやかながらも確かな光を感じたんですよ。

「教える」というのは、過去を生きて来た上の世代が、未来を生きる若い世代に大切なものを託すことです。いじめをめぐるやりきれない事件は、2025年のいまもなお、繰り返し報じられています。だからこそ、教師をめざす若い人たちには、これまでの負の連鎖を断ち切ってほしい。そのために1994年に起きた痛ましい出来事を知ることが、彼らの中に大切ななにかが生まれるきっかけになってほしかったんです。

彼らは、柿の木の前で「悔しい」と言ってくれた。それを小林さんが書き取ってくれた。「へっぽこライター」の最高のグッジョブですよ（笑）。彼らがその後ほんとうに教師になったのかどうか、どんな教師になったのかは、描かれていません。それでいい。フィールドワークに参加したメンバーだけに限られた話ではないんです。僕にとっては、自分の大学の教え子と重ねたっていい。2030年の大学生だっていい。2040年だっていい。とにかく、そのときどきの若い世代があの事件を知って、なにかを受け止めて、なにかを胸に残すことが大切なんです。本書は、そのために世に出されたのかもしれない、とさえ思いました。

何重にも枝葉が覆いかぶさって鬱蒼とした森に、奇跡的にひと筋、木漏れ日が差したような気がします。ああ、この場面があってよかったなあ、と胸が熱くなりました。このページでようやく、過去を追いつづけた物語が、未来へと一歩進んだ気がしたんです。本当に、最後の最後のページでね。

そこまでたどり着いて、「こんなにとんでもない作品を読んじゃったよ」と苦笑いしながら、文句や愚痴や……感動も、語り合う人が増えるといいな、と思っています。オレ、「岩だらけの富士山」をしっかり見てこなかったかもしれないと、いまになって自分を叱っている書き手として、けっこうマジに。

1994年に愛知県で起きた中学生いじめ自殺事件を描いた「凄まじい失敗作」が映し出す「人生の真実」