ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「コロナ７週連続増 変異株「ニンバス」急増」が１位になったことを伝えた。この日は４万６３１９人がニュースを選び、ランキングが決定した。

このニュースは、１２日に発表された全国のコロナ患者が６月以降、７週連続増加して２万１３６５人だったもの。沖縄以外の全ての都道府県で前週から増加傾向になっていることを番組は伝えていた。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「コロナの感染者が増えているということでみなさんの周りではどうでしょうか？」と視聴者に問いかけ「番組スタッフでは夏になってから２人出たと思います」と明かした。

さらに「今回、どうやら症状にある特徴が多く見られるようです」と伝え、現在、日本国内で流行しているのがオミクロン株から派生した変異株で専門家の間では「ニンバス」と呼ばれていることを報じ、最近、新型コロナと診断された多くの患者が訴えている症状が「のどの痛み」であることを伝えていた。