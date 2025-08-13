　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円高の4万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43631.90円　　ボリンジャーバンド3σ
43280.00円　　13日夜間取引終値
42718.17円　　12日日経平均株価現物終値
42639.27円　　ボリンジャーバンド2σ
41910.00円　　5日移動平均
41646.63円　　ボリンジャーバンド1σ
41550.00円　　一目均衡表・転換線
41250.00円　　一目均衡表・基準線
40654.00円　　25日移動平均
39661.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
39405.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38876.27円　　75日移動平均
38668.73円　　ボリンジャーバンド2σ
38344.05円　　200日移動平均
37676.10円　　ボリンジャーバンド3σ
37365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


