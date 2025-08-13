日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円高の4万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43631.90円 ボリンジャーバンド3σ
43280.00円 13日夜間取引終値
42718.17円 12日日経平均株価現物終値
42639.27円 ボリンジャーバンド2σ
41910.00円 5日移動平均
41646.63円 ボリンジャーバンド1σ
41550.00円 一目均衡表・転換線
41250.00円 一目均衡表・基準線
40654.00円 25日移動平均
39661.37円 ボリンジャーバンド-1σ
39405.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38876.27円 75日移動平均
38668.73円 ボリンジャーバンド2σ
38344.05円 200日移動平均
37676.10円 ボリンジャーバンド3σ
37365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
