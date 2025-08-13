TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比30.0ポイント高の3093.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3152.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
3093.50ポイント 13日夜間取引終値
3072.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
3066.37ポイント 12日TOPIX現物終値
3028.00ポイント 5日移動平均
2992.43ポイント ボリンジャーバンド1σ
2986.50ポイント 一目均衡表・転換線
2942.25ポイント 一目均衡表・基準線
2912.16ポイント 25日移動平均
2831.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2812.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2810.88ポイント 75日移動平均
2751.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
2739.29ポイント 200日移動平均
2685.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2671.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
