　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の782ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
782.00ポイント　　13日夜間取引終値
779.00ポイント　　5日移動平均
778.02ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
771.98ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント　　一目均衡表・転換線
756.92ポイント　　25日移動平均
744.00ポイント　　一目均衡表・基準線
741.86ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
736.47ポイント　　75日移動平均
730.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
726.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
711.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
711.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.00ポイント　　200日移動平均


株探ニュース