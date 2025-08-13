グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の782ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
782.00ポイント 13日夜間取引終値
779.00ポイント 5日移動平均
778.02ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
771.98ポイント ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント 一目均衡表・転換線
756.92ポイント 25日移動平均
744.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.86ポイント ボリンジャーバンド-1σ
736.47ポイント 75日移動平均
730.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
726.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
711.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.00ポイント 200日移動平均
株探ニュース
802.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
782.00ポイント 13日夜間取引終値
779.00ポイント 5日移動平均
778.02ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
771.98ポイント ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント 一目均衡表・転換線
756.92ポイント 25日移動平均
744.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.86ポイント ボリンジャーバンド-1σ
736.47ポイント 75日移動平均
730.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
726.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
711.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.00ポイント 200日移動平均
株探ニュース