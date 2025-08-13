2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。スポーツ部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/06/01）。

「ウエスト58cm・ふともも59cm」を自称しているプロレスラーでタレントの上原わかなさん（29）。太ももを強調した写真をSNSに投稿するたびに、“太ももがたくましすぎる”と大きな反響を呼んでいる。

――上原さんは神奈川県で生まれ育ったそうですが、どんな幼少時代を送っていましたか？と聞いた。





中高一貫の学校で6年間チアリーディング部に入っていた

――上原さんは神奈川県で生まれ育ったそうですが、どんな幼少時代を送っていましたか？

上原わかなさん（以下、上原） サービスエリアで有名な海老名のあたりに住んでました。同じ年齢の子と比べると頭ひとつ大きくて、男の子たちとよく遊んでいたんです。

小学校の卒業アルバムに載った集合写真を見ると、かわいいポーズをしている女の子たちの中に私はいなくて。のぼり棒の一番上で男の子たちとはしゃいでました（笑）。

――活発な子だったんですね。複数の習い事に通っていたそうですが。

上原 ピアノを2歳から高校生まで。といっても、プロになろうという気持ちはなくて、趣味として楽しんでました。幼稚園から小学校低学年までバレエを習って、その後、水泳にハマって、スイミングスクールに高校2年まで通っていたんです。通い放題のシステムだったので「お得じゃん！」と、午前と午後に行って週8ペースで泳いでました。

――体操やダンスも習っていたとか。

上原 中高一貫の学校で6年間チアリーディング部に入っていたんですけど、バク転ができるようになりたくて体操教室に通いました。ダンスはアイドルが好きだから。たくさんの習い事に通わせてくれた親に感謝してます。

チア部は「ザ・体育会系」でめちゃくちゃハードだった

――お父さんは大学教授なんですよね。

上原 以前は企業の研究員だったんです。おじいちゃんも研究員で、私自身も理系のほうが得意だから、大学は情報系の学部を選びました。

――教育に厳しい家庭だったんでしょうか。

上原 「勉強しろ」と言われたことはないけど、勉強することが当然の環境でした。面白い先生がいたから塾が楽しかったんです。

――先ほど話に出たチアリーディング部について教えてください。

上原 活動はめちゃくちゃハードで、階段をダッシュしたり、部員を背負って坂道を走ったり、「ザ・体育会系」でした。チア部って、野球部とかの応援がメインのところと大会出場がメインのところに分かれていて、私の学校は大会を目指していたんです。

最初の頃は、代々木体育館で強豪校と争っていたけど、後半は、アメリカに本部があるUSA（United Spirit Association）ジャパンという団体の大会に出るようになって、全国で3位になったんです。

昼休みにお弁当を食べていたら、部員に囲まれて…

――大会には何人で出場するんですか？

上原 18人だったと思います。部員は30人以上いるので、選抜されるために体操教室に通っていたんです。

――ハリウッド映画を観ると、「チアリーダー＝スクールカーストの上位」という描写が多いですが、上原さんのチア部はどうでした？

上原 落ち着いた学校だったので、みんな仲が良かったと思います。とはいえ、「女の世界」なので面倒くさいことがないことはなかったけど。

――部活内のライバル意識はあった、と。

上原 選抜の18人に入るか入らないか、というのはあるので。一度、昼休みにお弁当を食べていたら、部員に囲まれて悪口を言われたことはありました（笑）。思春期なので、ターゲットが順番で回ってくるんです。いまとなっては笑い話だし、その子たちとも仲がいいんです。

小学生の頃からムチムチの太ももがコンプレックスだった

――学生時代から大食いだったんでしょうか？

上原 スイーツパラダイスの食べ放題が流行って、部活のみんなと食べに行った時に「あれ？ みんなの5倍くらい食べているな」と思ったことはあります（笑）。ただ、自分の大食いに気づくのはもっと先のことなんです。

――自分の太ももが太いな、と気づいたのはいつ頃ですか？

上原 小学生の頃に気づきました。

――そんな早くに！？

上原 私、成長が早かったんです。その頃から身長が162cmあって体格がよかったので、ランドセルを背負ってる姿に違和感がありました（笑）。小学生って基本的に足が細いじゃないですか。でも、私はムチムチしていたからコンプレックスを感じていたんです。

体育の授業でショーパンを穿くのがイヤだった

――小学生の頃、周りの目は気になりましたか？

上原 太ももがどうこうは言われなかったけど、すでに胸が大きかったこともあって、「おい、デブ」とからかわれることはありました（笑）。

――中学生以降もコンプレックスを抱えて。

上原 そうですね。より人目を気にするようになりました。バレないように裾を切って制服のスカートを短くするのが流行っていたんですけど、私はむしろ裾を長くして足を隠してましたから。それが優等生に見えたみたいで、学級委員に選ばれたんです（笑）。

――小学生の時と違って、性的な目で見られることもあったと思います。

上原 体育の授業の時にショーパンを穿かなきゃいけないので、足を出すのが嫌でした。男子から見られたくなかったんです。チア部でめっちゃ足を出していたけど、それとは違うというか。

パンツを穿いたらお尻や足の付け根のあたりが…

――服装選びに困ることはありましたか？

上原 ミニスカートで足を出したくないし、ジーパンも太ももが入るサイズだとウエストがブカブカになってしまうから、ずっとロングスカートを穿いてました。パンツを穿いていたらお尻や足の付け根のあたりが裂けちゃうこともあったんです（笑）。

――本当はしたいファッションがあったんですか？

上原 ミニスカートもそうだし、めっちゃ細いスキニーパンツを穿いてみたかったです。黒木メイサさんや菜々緒さんみたいな美脚の方に憧れていたけど、「向き不向きがあるんだ」と諦めました。

――周りの同級生が羨ましいと感じることはありましたか？

上原 チアリーディング部にめっちゃ足が細い子がいて、スラッとした服を着ていた時は「いいなぁ」と思いました。私はボディラインが出るような服を避けていましたから。

Tシャツに「足太巨乳女」と悪口を書かれたことも

――コンプレックスがあるから好きな男性と上手く接することができない、みたいなことは……。

上原 女性って「細いほうがいい」と思いがちで、私自身もそう考えていたんですけど、男性側は意外とムチムチしているほうが好きみたいで。

――告白されることも多かったんですか？

上原 多かったほうじゃないかな（笑）。月1くらいで告白されてました。顔が大人びていたこともあって、よく先輩に告白されていたんです。自惚れているみたいに聞こえたらすみません！

――いやいや、事実ですからね（笑）。女性からのやっかみはなかったですか？

上原 高校の体育祭で着ていたクラスTシャツに、最後にみんなで落書きしたんです。私のTシャツの背中側を見たら「足太巨乳女」と書かれていたことがあって。それを見た時は落ち込みましたね。

小田急線でおじさんに「立派な大根が2本もあるね〜」と言われ…

――学校外で視線が気になることはありましたか？

上原 小田急線に乗って帰宅していたら、日本酒「鬼ころし」のパックを持ったおじさんが近づいてきて、私の足を見て「うわ！ 立派な大根が2本もあるね〜」と言い放ったんです。いやぁ、ビックリしました（笑）。

――いまは笑いながら話していますが、その瞬間はめちゃくちゃ怖かったと思います。

上原 思わず涙を流したんですけど、乗客の方たちが慰めてくれて。余計に泣いてしまいました（笑）。

――太ももへの視線って気づくものですか？

上原 気づきます！ いつも「見ないで！」と思ってました。電車内では足に視線が向かないように、ポニーテールにして大きなシュシュを付けていたんです。シュシュに目がいくように（笑）。

高校時代、学校指定の靴下じゃなきゃダメだったけど、私が先生にかけあってタイツがOKになったこともあるんです。

「大学の成績はSとAだけ取ります」18歳でスカウトされて芸能界デビュー

――学生時代から芸能界に興味があったんですか？

上原 中学受験があったので、小学校高学年の頃はテレビを観てなかったんです。だけど、中学校でみんながテレビの話をしているから、興味本位でテレビを観たら「こんなにキラキラした世界があるんだ」と驚いて。「私もこの世界に入りたい」と思うようになりました。

特に、AKB48さんやももいろクローバーZさんといったアイドルにハマって。高校の学園祭で踊ったこともあるんです。

――17歳で『CanCam』（小学館）「新世代モデルオーディション」に参加します。

上原 高校生は私くらいで、ほとんどが大人の方だったんです。私は太い足をブーツで隠していたんですけど、まわりの方たちはみんな足が細くて。そこでもコンプレックスを感じました。この頃から、スマホの待ち受け画面を美脚のモデルさんにしたんです。

――18歳でスカウトされて芸能界デビューしますが、親御さんは反対したんじゃないですか？

上原 大反対されました。親にとっては企業に就職することが当たり前で、芸能界なんて論外ですから。でも、意志を曲げない子だとわかっていたので、渋々認めてくれました。

――「大学は卒業しなさい」みたいな条件はあったんですか？

上原 それは前提でした。ただ、実家の海老名から仕事現場に通うのが大変で、ひとり暮らしをしたかったんです。その許可をもらうためにアルバイトでお金を貯めて、「大学の成績はSとAだけ取ります」と約束して、契約書にサインをもらいました。

――実際、成績のほうは……。

上原 SとAだけでした。

「足を出すことが恥ずかしくて…」アイドル時代に53kg→38kgまでダイエット

――2018年からグループアイドルのメンバーとして活動します。

上原 最初に入ったAdvance Arc Harmonyは半年で卒業して、転校少女*に加入しました。転校少女*では、コロナ禍になってお客さんの前でライブができなくなってしまって。今後の芸能生活を考えたうえで、卒業を決めました。

グループアイドルの経験があったから、どんなことでも乗り越えられるようになったので、アイドルとして活動できたことには感謝してます。

――アイドル時代、太ももの太さは気にしていましたか？

上原 衣装が短いスカートなので、足を出すことが恥ずかしくて。最初のグループに在籍している時期に、「痩せたらソロデビューさせてあげる」と言われてダイエットしたんです。ご飯を食べずに1日10km走って、53kgから38kgまで落としました。

でも、お腹はカリッカリなのに足は太いまま。ファンの方から「もっとお肉がついていたほうがいい」と言われたし、体力がなくてしんどいし、客観的に見ても美しくなかった。「痩せても意味ないじゃん」と思って体重を戻したんです。

撮影＝細田忠／文藝春秋

