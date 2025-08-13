インターハイ・ハンドボール女子

全国高校総体（インターハイ）ハンドボール女子は、8月3日から8日まで岡山県総社市と倉敷市の会場で熱戦が繰り広げられた。飛騨高山（岐阜）は、6日の準々決勝で神戸星城（兵庫）と対戦。24-26の僅差で敗れ、今夏の戦いを終えた。

「悔しい。けど、今日の試合、めっちゃ楽しかったー」。飛騨高山の選手たちは試合終了直後、敗戦の悔しさ、すべてを出し切った充実感、引退する寂しさなど、さまざまな感情が入り混じって、泣いたり笑ったり大忙しだった。

昨年のインターハイ3位の神戸星城に対して、飛騨高山はこのチームがスタートしたときから磨き続けてきた「高い位置からの1-5ディフェンスで、守って走る」スタイルでぶつかった。

澤田多茉音の連続得点で先行するも、U-18日本代表にも選出された葭岡椛音、武田桜麗を中心に圧力を掛ける神戸星城に逆転を許し、早々に主導権を握られた。細江昌子監督は、前半7分過ぎからタイムカード申請板を手にし、「4点差ついたら出そう」と考えていたそうだが、選手全員が泥臭くディフェンスをし、澤田の3連続得点で追い上げるなど最大3点差で踏みとどまって、12-10の接戦で前半を終えた。

しかし後半の立ち上がり、飛騨高山に立て続けに2分間退場者が出て2人少ない状況に。その影響もあって、開始6分半で6点のリードを作られる。このまま一気に勝負を決められてもおかしくなかったが、飛騨高山は武器であるディフェンスから立て直しを図り、澤田、松野結の得点で追撃を開始。後半18分半に19-21と2点差に迫った。

「オフェンスでも、これまで練習してきたフォーメーションがあったので、出し惜しみせず全部やり切ろうと伝えました。そして最大の目標は今日の試合を楽しむことでした」という細江監督の言葉のとおり、終盤にはサイドの澤田から中央の松野に合わせるスカイプレーが飛び出すなど終始楽しみながら勝利を目指したが、最後は底力を見せた神戸星城高校に24-26で振り切られ、ベスト4にわずかに届かなかった。それでも、細江監督の表情は充実感にあふれていた。

「自分たちが作り上げてきたディフェンスを最後まで貫くことができて、それが神戸星城高校のような強豪にも通用することは自信になったし、これまでの頑張りは無駄じゃなかったと証明することができました。

選手たちは、今までで一番楽しかったと話していましたね。私自身もあっという間の1時間で、最後にこんなに楽しい試合ができたことはこれからの人生の大きな財産になると思います」

チーム最多の10得点を挙げたサイドプレーヤーの澤田は「ずっとやっていたスカイプレーも決まって、楽しかったです。初戦は自分もすごく調子が悪くて、シュート成功率が50％以下ですごく苦しかったんですけど、2回戦以降は『ここでやるしかない！』と、インターハイ中に自分で変わることができました」と笑顔を見せる。

監督からの“喝”でチームワークが復活

エースの松野は、2回戦の日川（山梨）戦後に細江監督から喝を入れられたことが一つのきっかけになったと明かす。残り10分で24-13と11点のリードを築きながら、終盤に7連続失点をして、5点差まで詰め寄られる後味の悪い勝利だった。

「レギュラーメンバーと途中から試合に出た選手の覚悟の差がありすぎる。（ベンチ入りメンバー）14人にはそれぞれに役割がある。自分がプレーできるのは、周りの助けがあるから。お互いに助け合わなければいけない。全員で戦わなければ、ここから先は戦えない。目標としているベスト8は達成できない」

細江監督は厳しい言葉で、選手たちに今一度チームワークの大切さを考えさせた。選手は、指揮官の言葉を受けて、その夜に話し合ったという。

「3年生、ベンチメンバーがバラバラになりかけていたけど、先生が言ってくださって、もう一度チームが一つになって、気持ちを入れ直して試合に臨むことができました。苦しい時間帯も、先生や応援の声で走り切ることができました」（松野）

もともとは仲の良いチーム。「仲が良すぎて、お互いに言いたいことをはっきりと言いすぎるので、今日（準々決勝）もコートの中で喧嘩していましたね」と細江監督は苦笑いする。

みんなで走って、喧嘩して、泣いて、笑って。すべてを出し切った、かけがえのない夏だった。



（山田 智子 / Tomoko Yamada）



愛知県名古屋市生まれ。公益財団法人日本サッカー協会に勤務し、2011 FIFA女子ワールドカップにも帯同。その後、フリーランスのスポーツライターに転身し、東海地方を中心に、サッカー、バスケットボール、フィギュアスケートなどを題材にしたインタビュー記事の執筆を行う。