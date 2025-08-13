元山口組幹部・盛力健児氏が田岡三代目の「命日参り」へ…！田岡氏の娘が「盛力氏の現在」に驚きの声をあげた理由

田岡組長の娘が驚きの声を上げた

2025年7月23日は、山口組三代目組長・田岡一雄氏（1981年没）の45回忌だった。この日、「伝説のヤクザ」として知られる盛力健児氏（84歳）は、神戸市にある田岡氏の自宅を訪れ、仏壇に手を合わせ命日参りを行った。

「田岡親分が歩んだ任侠道を広めるため、協力者と手をつなぎ頑張ります。どうかお見守りください」

今年の田岡氏への報告は例年と異なり、自身が今年4月に設立した「一般社団法人 任俠盛力健児」の活動への誓いが込められていた。

この日、田岡三代目の長女・由伎氏が例年と同じように盛力氏を出迎えた。盛力氏が【一般社団法人 任侠 盛力健児】と記された名刺を渡すと、由伎氏は「えー！」と声をあげて驚いたという。元ヤクザの盛力氏が「任侠」を名乗って一般社団法人を設立できたことへの驚きである。そして由伎氏は、「父の信念を引き継いでがんばってくださいね」と盛力氏に声を掛けた。

盛力氏は長年にわたり、田岡家にとって特別な存在だった。

「ワシは田岡家に対して『生きた供養』をしてるわけです。親分が亡くなり、姐さんが亡くなった時、一番心配なのは残された子供たちのことでしょ。当たり前ですわ。だからワシは、三代目の長男の満ちゃん（故・田岡満氏）や由伎さんらと付き合いを続けることで、親分と姐さんへの供養をしてきたんです」

ヤクザと堅気という立場を超えた関係

盛力氏は、堅気であった息子の田岡満氏が山口組との関係で苦しんでいた時に盾となった。二人の付き合いは、ヤクザと堅気という立場を超えた「男と男の付き合い」だったという。満氏もまた、六代目体制下で組織との間に溝が生まれていた盛力氏の心を誰よりも理解していた。

ある年の命日、満氏は盛力氏にこう尋ねた。

「盛力さん。もう山口組に未練ないやろ……」

盛力氏が「ええ、おまへん」と答えると、満氏は寂しそうな顔をした。すかさず盛力氏は自らの胸を叩き、こう返したという。

「けど満さん、そのかわり、任侠魂だけはここに残ってまっせ。この魂はこれから別の道に使っていこうと思ってます」

その言葉がようやく一般社団法人設立という形で結実した。由伎氏の驚きは、そんな誓いが現実のものとなったことへの感慨だったのだろう。

盛力氏を「伝説」にしたエピソード

盛力健児とは、いかなる人物か。その名を不動のものにしたのが、1978年に起きた「ベラミ事件」後の壮絶な取り調べである。

ナイトクラブ「ベラミ」で田岡三代目が銃撃された報復として、盛力氏率いる盛力会は、対立組織の幹部を射殺。首謀者として逮捕された盛力氏に対し、警察は親分である山本健一組長（当時・山口組若頭）の関与を吐かせようと、苛烈な取り調べを続けた。精神的に追い詰められた盛力氏は、ある行動に出る。刑事の前で机に肘を打ち付け、自らの舌を噛み切ったのだ。

「一世一代の大芝居ですわ。半分は死んでもええという覚悟、半分は演技。口から血が噴き出して倒れ込んだワシを見て、刑事も慌ててました。結局、ワシが喋らんから山健親分への捜査は止まった。個を捨てて、組織のために体を張る。それがワシの叩き込まれた任侠道やったんです」

盛力氏は懲役16年という長い服役を余儀なくされるが、その名は「親分を守った男」として伝説になった。

なぜヤクザ社会は変わってしまったのか

そもそも、盛力氏が一般社団法人を設立してまで守ろうとする「任侠道」とは何なのか。

「ワシは、ヤクザは必要悪やと思てます。今の連中のように、覚醒剤や特殊詐欺で堅気を喰いモンにするのは言語道断。そうやなしに、警察が介入できないような揉め事を仲裁したり、街の治安を守ることでシノギとする。もちろん、そんなもんは儲かりません。だからこそ、義理と人情で支え合う連帯組織が必要やった。それが本来の任侠の世界ですわ」

しかし、時代は変わる。バブル経済を経て、ヤクザ社会もカネ儲け主義が横行するようになったと盛力氏は嘆く。

「ワシが16年ぶりに刑務所から出たら、みんなカネ、カネ、カネ。体を張った人間より、カネをようけ持ってくる人間が偉くなる。そんな組織になってしもうた」

盛力氏が嘆くように、現代社会では、カネのために一般人をもターゲットにする犯罪が横行している。しかし、彼が師と仰ぐ田岡三代目が掲げた任侠道は、そうした私利私欲とは完全に一線を画すものだ。

その核心こそが、

「一旦緩急アレバ、義勇公ニ奉シ（ひとたび国家に危機が迫れば、勇気をもって公に尽くせ）」

という精神だという。

社会の揉め事を仲裁し、街の治安を守ることで、ひいては「公」に奉じる。それこそが、盛力氏が叩き込まれた本来の任侠道だ。

田岡三代目の仏壇に手を合わせ、決意を語った盛力氏。傘寿を過ぎた伝説の元ヤクザは、「任侠精神」を復活させることができるか。

