あなたの水の飲み方、実は大間違いかも……医師が教える「正しい水分補給」の方法

水は生命の源。人間の体も約60％が水であるだけに、水分補給の良し悪しは命を左右しかねません。あなたのその水の飲み方、はたして正解なのでしょうか……？ 「医学的に正しい水分補給法」について、済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜さんに聞きました。

たにぐち・ひでき／1966年生まれ。医学博士・麻酔科専門医。熱中症・脱水症対策でテレビ番組に多数出演。主な著書に『いのちを守る水分補給』『熱中症からいのちを守る』など

「食欲不振」が脱水症を招く

今年も日本各地で酷暑が続いています。昨年は熱中症での死亡者数が2000人を超えて、過去最高を記録しました。救急搬送された人数を比べると、7月20日時点で去年を上回る勢いです。

とくに高齢の方は体内の水分量が少ないため、夏場は脱水状態になりやすい。この「脱水症」が起こると、汗をかけなくなって熱がこもり、体温が上昇して熱中症を招きかねません。死にもつながる脱水症や熱中症を防ぐために、医学的に正しい水分補給の方法を理解しておきましょう。

脱水症には、体内から急激に水分が出ていって起こる急性型と、摂取する水分が少なすぎてジワジワと生じる慢性型の2パターンがあり、高齢の方だと後者が多くなります。加えて、自律神経が衰えて汗をかきにくくなり、口渇中枢が弱ってのどの渇きも感じにくいため、脱水症になりやすいのです。

ではいったい、1日にどれくらいの水分を摂取すればいいのでしょうか。大人の場合は、「（体重（kg）＋40）×24（ml）」が一つの目安になります。体重60kgの人であれば、1日に2.4ℓを目指しましょう。

ただし、これをすべて飲み物から摂る必要はありません。実は人間は1日に必要な水分のうち、およそ半分を食事から摂取しています。たとえばカレーライス1皿には、450竓もの水分が含まれているのです。

水を飲むのに比べて、食べ物に含まれている水分は体内に溜まりやすく、尿として排出されにくい。暑くなると夏バテで食欲がなくなる人も多いですが、1日3食をしっかり食べることこそが、もっとも効果的な脱水症の予防法なのです。

これからの季節にオススメなのは、トマトやナスなどの夏野菜。水分を多く含んでいますし、旬を迎えてますますおいしくなります。また熱中症対策として最高の果物がキウイフルーツです。体を暑さに順応させる効果があるビタミンCを豊富に含むうえ、不足しがちなカリウムやマグネシウムなどのミネラルを補ってくれる。1日1個おやつに食べるといいでしょう。

1日8回、コップ1杯ずつ飲むべし

このように食事に気を配れば、1日に必要な水分の半分は自然と摂取できます。残り半分は飲み物から摂るわけですが、その「飲み方」にもコツがあります。

外から帰ってくると、つい冷たい飲み物をがぶ飲みしてしまいがちですが、一気に大量の水分を摂るのはあまり勧められません。体内の水分が急激に増えると、体が反応して尿として排出するようにできているからです。加えて、たとえば1時間に1ℓもの水を飲むと、むくみを引き起こします。手足や顔だけならまだしも、心臓や肺などまでむくんでしまうと、臓器に致命的なダメージを与えかねません。

尿として排出させないためにも、水分は細かく分けて飲むのがオススメです。私が推奨しているのは、世界保健機関（WHO）の基準を日本人向けにアレンジした、「6オンス（180ml）8回法」。1日のうち、（1）起床直後、（2）朝食時、（3）10時ごろ、（4）昼食時、（5）15時ごろ、（6）夕食時、（7）入浴の前後いずれか、（8）就寝前の8回に、コップ1杯（約180竓）の水を飲むというものです。のどが渇いたときに飲むのではなく、水分補給を習慣化してしまうわけです。

とくに起床後と寝る前は、白湯がいいでしょう。白湯は消化管を刺激し動きを活発にするため、朝ご飯をおいしく食べられます。また頻尿を気にして寝る前に水を飲みたがらない人は多いですが、冷たい水よりも白湯のほうが、尿意を催しにくい。コップ1杯を5分ほどかけてゆっくり飲むと、より効果的です。

よく「お茶やコーヒーはカフェインを含んでいて、利尿作用があるため飲んでも水分補給にならない」と考えている人がいますが、これは誤解です。一気に大量に飲まない限り、利尿作用はそう強くないので、飲みやすいもので水分を摂取してください。とくに普段からカフェイン入りの飲み物に慣れている人は、利尿作用が働きにくいと言われています。

脱水症を避けるためには、ほかにも注意すべき点がいくつもある。後編記事『見落とすとコワい脱水症の「キケンな兆候」…握手して「手が冷たい」と危ない』で解説していこう。

「週刊現代」2025年08月18日号より

