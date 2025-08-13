【niko and ...】がかなりオシャレ！ 人気店員さんプロデュース♡「主役級アイテム」

なんだかコーデがパッとしない……。それなら【niko and ...（ニコアンド）】の人気店員Misayoさんがプロデュースする「主役級アイテム」を取り入れてみて。リメイク風デザインのトップスや、切り替えデザインが目をひくスウェットパンツなど、周りと差がつくおしゃれを楽しめそうなアイテムがラインナップ。先行予約がスタートしているので、気になる人は早めにチェックして。

リメイク風デザインで差がつく主役級トップス

【niko and ...】「Misayoリメイクライクプルオーバー」\6,000（税込）

色褪せ感のあるプリントや裏表にハギ生地を使った、リメイク風デザインがおしゃれなプルオーバー。首元と袖口、裾のバイカラー配色にもこだわった主役級トップスは、一点投入するだけで周りと差がつくカジュアルコーデを楽しめそう。公式オンラインストアによると「スウェットとロンTの間くらいの薄手の素材感がポイント」とのこと。ロングシーズン着回せそうです。

全方位おしゃれ見えするチェック柄シャツ

【niko and ...】「Misayoカラフルチェックシャツ」\6,600（税込）

カラフルなチェック柄がアイキャッチなシャツ。バックタグやロゴ刺繍もポイントになり、後ろ姿まで抜かりなくおしゃれ見え。シンプルコーデにサッと羽織るだけで、垢抜けた印象を与えられそう。ゆるっとしたサイズ感ながら、薄手 & 落ち感のある素材でスッキリと着こなせるのも嬉しいポイントです。

大人カジュアルをランクアップできるスウェットパンツ

【niko and ...】「Misayoラクキリスウェットパンツ」\7,000（税込）

トレンドのカーブシルエットを採用。切り替えデザインも印象的なスウェットパンツ。裾の紐をキュッと絞って、シルエットのアレンジも可能。ウエストゴム仕様なので、楽な穿き心地も実感できそうです。公式オンラインストアによると「高見えするスウェット素材」で作られているとのこと。部屋着っぽさが払拭され、ワンランク上の大人カジュアルコーデを楽しめそうです。

着映え力抜群！ フロントタックパンツ

【niko and ...】「Misayoフロントタックパンツ」\7,500（税込）

歩くたびに表情が変わる、タック入りのシルエットがコーデのアクセントに。シンプルなトップス合わせでもおしゃれに映える主役級アイテムです。生地をたっぷり使用したボリューム感で、スカート並みにエレガントな雰囲気を演出。レッグラインが気にならないので、パンツスタイルが苦手な人もトライしやすそうです。

writer：mana.i