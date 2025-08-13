お笑いタレントのなかやまきんに君（46）が12日、公式サイトを更新。自身が代表を務める事務所「333（ササミ）」の元スタッフが、同社の資金を横領により逮捕されたという報道を受けて、謝罪文を掲載した。



この日、一部で同事務所の元スタッフが約800万円の現金をだまし取っていたなどとして、逮捕されたことが報道されていた。



公式サイトでは「本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました」と横領について被害届を出していたことを明かし、「逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております」と記した。



またこの報告の中で、なかやまきんに君のコメントも掲載。「このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」と率直な気持ちを記し、「今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます」と締めた。



（よろず～ニュース編集部）