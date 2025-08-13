中国人が「キンチョウ」を爆買いする日…注目集まる「日本製防虫剤」と「大洪水」の危うい関係

外需は好調だが……

中国政府は8月7日、「7月の対米輸出は前年比22％減の358億ドル（約5兆2600億円）だった」と発表した。マイナス幅は6月の16％減から拡大し、4ヵ月連続の前年割れとなった。トランプ米政権の関税政策による悪影響が続いている。

一方、全体の輸出は前年比7.2％増の3217億ドル（約47兆円）と5ヵ月連続でプラスだった。人民元安による価格競争力が上昇したことなどが功を奏した。

好調を維持する外需とは対照的に、内需は冷え込むばかりだ。

9日に発表された７月の消費者物価指数（CPI)は前年比横ばいとなり、６月の0.1％上昇から減速した。生産者物価指数（PPI)は前年比3.6％下落と、市場予想の3.3％よりも大幅な落ち込みとなった。

洪水による被害はまだ続く

中国の豪雨災害もとどまるところを知らない。東アジアモンスーンが中国の北と南に停滞しているため、例年以上の豪雨となっている。7月時点での報道によれば、被災者数は約2300万人超、直接的な経済損失は541億1000万元になるとされる。

8月に入ると、中国南部は再び豪雨災害に見舞われた。広東省では、8月6日時点で少なくとも7名が死亡。7万5000人以上が避難を余儀なくされた。

さらなる問題が中国南部を襲っている。7月以降、蚊が媒介するウイルス性の疾患「チクングニア熱」が流行しているのだ。累計で9000人以上の感染が報告されている。

広東省では度重なる豪雨で商店街の多くが水路と化しており、「淀んだ水で蚊が大量発生し、感染がさらに広がるのではないか」との懸念が高まっている。

チクングニア熱が広まり人気を集めるもの

チクングニア熱には現時点で有効な治療薬やワクチンなどがない。そのため、住民たちは自衛策を模索している。そうした中、SNSでは日本ではおなじみのキンチョウの「蚊がいなくなるスプレー」が非常に効果的だと話題となっている。

実際に使用したユーザーからは「蚊に刺されることが減った」などの声が寄せられており、中国人が日本でこのスプレーを買い占めする事態が起きるのは時間の問題なのかもしれない。

感染拡大に危機感を募らせる広東省政府は、新型コロナウイルスのパンデミック期に匹敵する厳しい防疫措置を講じ始めている。

思い起こせば、2年前まで実施されていたゼロ・コロナ政策のせいで中国経済は絶不調に陥った。中でも若者が被った打撃は深刻だった。

ほかにも若者たちを苦しめているものの一つが急激な学歴社会の進展だ。中国の若者たちはストレスをつのらせるばかり。そんな彼らが頼っているものとは。後編『中国の大人たちに”おしゃぶり”が大流行…！「ストレス社会」に追い詰めらる若者たちが、いま痛烈に感じていること』にて、さらに詳しく紹介する。

