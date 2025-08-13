福岡市のデパートで、夏の北海道展が開催中です。今回は新たな試みとして、入社2年目の若手社員2人に企画や運営が任されました。恒例の大人気イベントがどのように変化したのでしょうか。

北海道・小樽のソウルフード、若鶏の半身揚げに、北海道産の3種類のカニをふんだんに盛り付けた弁当。大丸福岡天神店で6日に始まったのは、毎年恒例の「夏の北海道展」です。

にぎわう会場を見回っていたのは、去年、博多大丸に入社したばかりの若手バイヤー、中尾友香さんと古賀実里さんです。博多大丸で一番の売り上げを誇る大型催事の企画と運営を任され、いよいよこの日、本番を迎えました。



2人が北海道展の準備を始めたのは、ことしの春でした。会場の運営や装飾、出店者の選定、交渉など、任された仕事は多岐にわたります。



■博多大丸 営業統括部 催事担当・古賀実里さん

「私たちが今回、任命された意味は、新しいものを持ってこないといけないんだろうなと思って。」

■博多大丸 営業統括部 催事担当・中尾友香さん

「自分たちが見つけたスイーツや北海道の人気のスイーツ。ここに一番、自分たちの色を出せると思っています。」

ことし50周年となる博多大丸に、新しい風を吹かせたい。プレッシャーと闘いながらも、SNSなどを駆使して入念にリサーチを進めてきました。4月には北海道に飛び、10店舗をめぐって出店を交渉しました。



■中尾さん・古賀さん

「ルピシアに着きました。」



札幌市から車で2時間近くかかる、このレストランは、これまで物産展への出店経験がありません。

■中尾さん

「めっちゃ、とろとろです。おいしい。」



この店のおいしさを福岡の人にも味わってほしい。2人は必死で交渉を重ねました。

そして6日。会場のイートインスペースに、あの北海道のレストランが出店していました。



■中村安里アナウンサー

「こちらのイートインスペースでは、北海道の自然の風景を楽しみながら食事ができます。」

大自然の中にある本店の様子をできる限り再現したのも、2人のこだわりです。イチオシのメニューは、ニセコエリアの野菜をふんだんに使った「クンピール」です。



■中村アナウンサー

「色鮮やかですね。いただきます。ほくほくのジャガイモで、バターがかかっていることで、ジャガイモの甘みも引き出されています。」

今回出店するのは47ブランドで、3分の1が初出店です。これまでにない新しさや限定スイーツにひかれて、大丸の入り口には朝から長い行列ができる場面もありました。



皆さんのお目当ては「生ノースマン」というスイーツです。一度は出品を断られましたが、バイヤーの2人が何度も交渉して、見事、口説き落としました。



■中村アナウンサー

「しっとりしたパイ生地の中にクリームとあんが入っています。優しい甘さで、口の中でとろけていって、すごくおいしいです。」



■訪れた人

「整理券配布の1時間前から並びました。新千歳空港でも売り切れていて買いにくかったので。今回ここに初めて来るということで、せっかくなので買いました。」

北海道のおいしいものを福岡の皆さんに届けたい。そんな思いで、およそ半年間を駆け抜けてきた2人。この日のにぎわいは最高のご褒美だったようです。



■古賀さん

「不安もあったのですが、多くのお客様に朝から入っていただいて、すごくうれしいです。」

■中尾さん

「始まってみると、（準備は）大変ではあったのですが、この会場を作り上げられたことはすごくうれしいと思います。お客様の目的がこの大丸の北海道展というのがすごくうれしいです。」

2人の若手バイヤーが手がけた「夏の北海道展」は18日まで開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月6日午後5時すぎ放送