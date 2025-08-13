『プレバト!!』いくつもの「想定外」で500回到達 総合演出が“食らいついてきた”浜田雅功×夏井先生のライブ感
●テレビとの相性が抜群だった俳句
MBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00〜)が、14日の放送で500回の節目を迎える。芸能人の隠れた才能を専門家が査定し、ランキング形式で発表する“カルチャースクールバラエティ”の同番組は、2012年10月にスタート。以来、俳句、水彩画、生け花など、様々な分野でその才能を世に紹介し、日本民間放送連盟賞・テレビ教養番組部門優秀賞、放送人グランプリ・企画賞、橋田賞など、高い評価を受けてきた。
この13年を振り返り、いくつもの「想定外」や「発見」を目の当たりにしてきたと話すのは、総合演出の水野雅之氏。俳句とテレビの親和性や、MC・浜田雅功と俳句の先生・夏井いつき氏の相乗効果、さらには芸能人たちが短い紹介VTRでも本気で取り組む理由など、ここまで番組が続いてきた理由を分析してもらった――。
浜田雅功(左)と夏井いつき氏 (C)MBS
○【季語】×【季語と関係ない12音】にあった企画作りの本質
――放送500回、おめでとうございます。この大台にたどり着いた心境は、いかがですか?
本当にこんなに続くと思っていなかったのでうれしいです。レギュラー化を想定して新番組を企画する時は、まず50週、つまり1年分のネタやテーマがあるか考えるんです。まさか500回を超えるとは。本当に想定以上です。
――以前、当時日本テレビの橋本和明さん、フジテレビの木月洋介さんと鼎談してもらった時に、企画の「埋蔵量」という点で『プレバト!!』は優れた番組だという話がありました。
橋本さんが「人間の創造力は無限だから、ネタの埋蔵量を気にしないで番組を作れているところが『プレバト!!』の強さ」と言ってくれましたよね。「埋蔵量」を常に意識しているレギュラー番組の演出家じゃないと出てこない角度から褒めてくれてました。
実際、『プレバト!!』は13年間、「埋蔵量」を気にしたことがないんです。1年に1回同じお題を出しても、芸能人が違えば俳句もアートも全然新しいものが生まれてくるし、もっと言うと芸能人が再び同じお題に挑戦することになっても成長が見られるし。
――例えば俳句については、江戸時代から長く愛され続けるエンタメとしての強さも感じますか?
番組に人気が出たあとに結果論的に気づいたんですけど、俳句のフレームって、めちゃくちゃ優れた「企画」で、テレビとの相性がすごくいいんです。五・七・五に言葉を入れなきゃいけない、季語を入れなきゃいけないというのは制約にも感じるけど、企画でもある。制約なしで自由に今の季節に感動したことを伝えて、って言われるよりも、季語を入れて17音で作るという制約があるほうが考えやすいですよね。しかも俳句の制約(≒企画)はとてもシンプル。『学校かくれんぼ』も『イカゲーム』もシンプルな遊びを大がかりな企画に仕立ててヒットしましたが、『プレバト!!』も構造的には同じかなと思います。
――俳句を通して番組企画の解像度を高めたというのは、興味深いです。
あと、俳句を一句作る時も企画作りと似てるんです。「才能アリ」の俳句を作るコツは【季語の5音】と【季語と関係ない12音】を掛け合わせること。その意外な掛け合わせが、読み手の心を動かすことがあるんです。これは企画作りでも同じで、例えば【グルメ】に正解の数値にどこまで近づけるかという【チキンレース】を掛け合わせたのが『ゴチになります』です。
さらに、掛け合わせる要素が、作り手の強みや実体験だと企画は強くなるんです。非日常な空間に放り込まれた若者に密着する【ウルルン滞在記】を手がけたディレクターのスキルと【恋リア】を掛け合わせると『LOVE TRANSIT』や『オオカミちゃん』のような話題作が作れる。エチオピアのコンソ族と暮らした22歳の玉木宏さんの「別れの朝…」の心境に迫ることと、非日常的な共同生活の最終日にする愛の告白を撮ることは、企画の核が同じですよね。
この掛け合わせは歴史的に様々な分野で成立してきた企画術で、厳島神社は【鳥居】×【海】だし、キャスター付きバッグは【バッグ】×【車輪】だし。この本質的な企画の構造に僕が注目するようになったきっかけが【季語】×【季語と関係ない12音】だったんです。
――水野さんにとって俳句が、一つのヒット企画にとどまらない大きな出会いになるとは、想定外だったんですね。
俳句は心の内をさらけ出さなきゃいけないものだと思い込んでいたので、元々は苦手なジャンルだと思ってました。でも、俳句は徹底的に自分の気持ちを言語化しないんですよね。「楽しい」とか「悲しい」といった心情は全部季語に込める。ポジティブな気持ちなら晴天の季語を選ぶし、気分が沈んでいる気持ちを表現したいなら雨の季語。困難を超えて今があるなら虹の季語に込めることができる。
あと、情景描写に徹するのはディレクターが普段やってるカット割りと一緒です。真夏の広い公園から手元のミネラルウォーターにズームインすれば喉の渇きを表現できるし、カップラーメンの残り汁のアップを見せた後で、夜中のビル群に切り替えたら孤独な残業を表現できる。夏井先生も、添削で「映像を切り替えるカメラワーク」という言い方をしてくれて、俳句の面白さをすんなり理解できたのは大きかったです。
●復帰明け最初のタイトルコールに「脳みそが揺れた(笑)」
夏井いつき氏 (C)MBS
――では、改めて番組の500回を振り返らせてください。MCの浜田さんと並ぶ番組の顔とも言える夏井先生の最初の印象はいかがでしたか?
俳句の解説が鮮やかなのはご承知の通りですが、トーク力に驚きました。俳句を背負って解説する姿は『プレバト!!』を代表的するシーンですが、もしも夏井先生のトークがグダグダだったらあのセットではやれてないです。細かく編集して他の人のリアクションを挟まないといけないから。でもそんな編集をすると、間違いなく視聴者は、後ろに貼られた俳句を認識できません。あのセットは夏井先生のライブ感があってこそ成立してるんです。
――よく浜田さんのMCはライブ感があって収録が早く終わると言われますが、そこに通じるところがありますね。このおふたりの親和性も想定外でしたか?
そうですね。かつて教師だった夏井先生のライブ感のルーツは学校の授業です。ずっと文芸で活躍してきた夏井先生と、お笑いやバラエティ番組で歴史を作り続けてきた浜田さん、本来は合わなそうだけど息がピッタリなのはライブ感という共通点があるからだと思います。スタッフも生放送くらいの感覚で食らいついていたら500回まで到達できた。そんな感じです。あ、ちなみに今度放送する500回スペシャルの水彩画コーナーはオンエア尺が1時間4分ですけど、収録尺は55分でした(笑)
――浜田さんのMCを昔から見ていて大好きなのは、梅宮辰夫さんとか中尾彬さんとか、自分より上の立場の人に果敢にツッコんだりしていくところなのですが、キャリアを重ねてその対象がだんだん少なくなっていくじゃないですか。そんな中で、『プレバト!!』では、例えば絵が上手い芸能人という立場に対して、決して絵が得意ではない浜田さんが果敢にイジっていく。この構図で、浜田さんがより生き生きとしている感じがあるんです。
俳句を添削している時に、「この句はこの言葉から始めたほうがいい」って浜田さんがバンバン言い当てたりするじゃないですか。夏井先生の俳句のイロハを一番聞いているのは、実は浜田さんなんです。でも、絶対に浜田さんは作らない。テレビショーとして番組を盛り上げることに徹していることが、『プレバト!!』にとってすごく大切で、創作の苦労をあえて経験しないことが、キレッキレな進行につながっていると思います。
――今年は一時期お休みされていましたが、復帰後で感じる変化はありますか?
復帰明けの最初のタイトルコールは、本当に脳みそが揺れました(笑)。浜田さんがMCを務める番組はどれも、盛り上がっている中に直角の折り目がパリッと入る感じがするし、タイトルコールでスタジオの空気が跳ね上がります。でもあの時のタイトルコールはさらに格別でした。感覚で言うと、「0.1ミリもずれることなく本当にピンマイクの芯を捉えた声って、これなんだ!」って思ったというか。感動しちゃって、しばらく余韻に浸ってました(笑)
MCの清水麻椰アナ(左)と浜田雅功 (C)MBS
○芸能人の「負けず嫌い」気質に乗っかった
――『プレバト!!』を立ち上げて、最初に手応えをつかんだのは、どのタイミングでしょうか。
俳句の添削のビフォー・アフターが面白かったのが、発見でした。それまでは言葉の表現力の良し悪しをランキング順にすることが番組の最も面白いところだと思っていたのですが、そこにもう1つビフォー・アフターの要素が乗っかるというのが最初の収録で分かったんです。先生がお手本を披露すると、芸能人の皆さんは「すごい」って唸るし、視聴者の反応も良かった。この番組がやっていける手応えを持ちました。
――「芸能人が知られざる特技を見せる」という大きな括り方をすると、『新春かくし芸大会』(フジテレビ)という番組がありましたが、そこから『プレバト!!』が進化しているのは、まさに「ビフォー・アフター」だと思っていまして。『かくし芸』が完成披露までのドキュメンタリーであったのに対し、『プレバト!!』は一流の先生がお手本を見せるとガラッと良くなって、なおかつ詳細な得点を出して査定するという納得感やリアル感が、今の視聴者に合っているのではないかと。
そうですね。一流の先生たちがそのジャンルを背負っているから、その結果に対して僕らは当然何も言えません。だからリアルが伝わっているのだと思います。査定がリアルだから芸能人も褒められるとうれしいんですよね。これは最初に想定していた以上のことだったのですが、あんなに人気の芸能人たちも、褒められるとうれしいんです(笑)
――なぜここまで本気になるのかを以前の取材で伺った時、最下位を面白がるのではなく、一番を決めるからだと聞きましたが、それに加えて、芸能人の方は相当厳しい競争を勝ち抜いてきた人たちだから、やはり根底に「負けず嫌い」というものがあるのでしょうか。
みなさんとっても負けず嫌いです。これは(千原)ジュニアさんに言われたんですけど、芸能人はみんな負けず嫌いだから生き残っているわけで、その特性に乗っかって上手く番組にしているなって(笑)
――皆さんお忙しい中でも作品の完成までにすごく時間をかけていて、手を抜く人がいないですよね。
40時間、50時間の制作工程を、VTRで4分にしてしまう番組なのは、もちろん本当に申し訳ないです(笑)。でも、50時間かけた労力は、作品を見たら絶対に伝わりますよね。制作工程のVTR尺を1〜2分延ばしたところで、大差はないし、ディレクターが感情移入しすぎると視聴者はかえって引いてしまうし(笑)
――それこそ『かくし芸』なんて、本番より稽古のドキュメントVTRのほうが長かったと思います。
昨日編集したVTRなんて、「まずはこの人を査定」と言ってから作品オープンまで、20秒でしたから(笑)。でも、出演者から「制作工程をもっと長く放送してほしい」と言われたことは、13年で一度もないし、先生がどこを褒めているのかを伝えることに時間を使ったほうが、出演者の感情が表れて番組が楽しくなります。もっと苦労しているところを見せる構成にしていたら視聴者に見てもらえていないような気がします。このVTRの尺の配分も、浜田さんのテンポ感に合った番組になっていると思います。
●心を鷲づかみにされた光宗薫の「東京タワー」
――13年やられてきて、芸能人の方で特にこの番組を支えてくれると感じるのは、どなたになりますか?
皆さんには本当にお世話になっていますが、まずはやっぱり梅沢(富美男)さんを挙げさせてください。裏でもいろいろお話させてもらって、「今『プレバト!!』ってこう見られてるんじゃないか」とか、人生の大先輩ならではの感想をくれるんです。あと梅沢さんは夏井先生の7歳上ですが、自分は教わる側だという姿勢を徹底しています。芸能界を代表する大御所があんなに頑張ってくれて、ダメ出しされたら悔しがって、褒められたら嬉しがる。他の芸能人の皆さんへの影響は絶大だと思います。
――いつくもの素晴らしいアート作品を目の当たりにしてきたと思いますが、特に衝撃を受けたのは何ですか?
本当に多くの作品に感服しているのでどれか一つという挙げ方はできないんですけど、人生で初めてアートで心を鷲づかみにされたっていう経験をしたのは光宗(薫)さんが描いた東京タワーの水彩画でした。一筆一筆に魂がこもっているのがわかって、光宗さんそのものが憑依している感じがしたんです。ずっと絶対王者として君臨している光宗さんの作品にはいつも驚かされています。『プレバト才能アリ展』で、実物を見た方も感じたと思いますが、最近の色鉛筆で描いたオムライスには優しさも漂っていています。こういう作風の変化を見られるのも、番組が長く続いているからですよね。
あとは辻元(舞)さんの浜田さんの還暦を祝うパラパラ漫画もすごいし、ナイツ土屋(伸之)さんのスニーカーショップを描いた水彩画はずっと見ていたいし。ハラミちゃんの黒板アートも、山下(リオ)さんの大漁旗に描かれた“しらすの龍”もすごく印象に残っています。
光宗薫作品 (C)MBS
辻元舞作品
ナイツ土屋伸之作品
ハラミちゃん作品
山下リオ作品
(C)MBS
――そうした芸能人の皆さんはどのようにキャスティングされているのでしょうか。
キャスティングチームが片っ端から聞いています。アート系は、そのジャンルが得意だという話を聞いたら、地上波の出演歴などはあまり気にせずにオファーしていきます。『プレバト!!』の視聴者は、上手な作品が見られることを期待して見てくれているから、本人が直筆の手紙で逆オファーを送ってきた久保田(裕之)さんもすぐに出演しましたし。
普通の番組なら3時間スペシャルをやる時、ドラマや映画の番宣ゲストにも出演オファーをするじゃないですか。でも、『プレバト!!』は番組で才能を開花させた人たちが出た方が豪華に見える。水彩画で、光宗さん、辻元さん、(田中)道子さん、(レイザーラモン)HGさん、くっきー!さん、松田悟志さんが一同に対決するのが、視聴者も一番見たいんです。俳句も梅沢さんをはじめ、名人、特待生が集結していることにスケール感を感じてくれている気がしますね。
俳句は、名門大学出身だから良い俳句が作れるわけでもないし、本を書いたことがあるから得意なわけでもないので、実際にやってもらわないと分からないんです。お笑いコンビの方で、ネタを作ってる人のほうが上手いかというと、そうじゃない時もあるから本当に分からない。ご本人が自分の俳句の才能に気づいてるわけがないから、とにかく誰でもオファーしていく感じですね。
――その未知数で想定外なところも、俳句の才能ランキングの醍醐味ですよね。
俳句のタイトル戦は、本当に常に波乱が起きちゃうんです。名人や特待生じゃないオープン参加の方が何度も優勝してきました。季語と関係のない12音が、季語と予想外の化学反応を起こしたら、梅沢さんにも勝てる俳句が作れちゃうので、波乱が起きるんです。
――では、500回記念の3時間スペシャルの見どころをお願いします。
500回記念の水彩画コンクールということで、名人や特待生たちが中島健人さんや新木優子さんら豪華モデルの人物画に挑みます。「もし上手に描けなかったらファンの皆さんに怒られそうじゃないですか」って、皆さんブータレてました(笑)。でも、みんなそっくりに描けているので期待してください!
●水野雅之1977年生まれ、愛知県出身。慶應義塾大学卒業後、2000年に毎日放送入社。営業局で6年勤務した後、大阪本社の制作に異動。2年後に東京支社の制作に異動し、『チェック!ザ・No.1』『地球感動配達人 走れ!ポストマン』をへて、『イチハチ』で初の総合演出となり、浜田雅功と初仕事。その後、『林先生が驚く初耳学!』『教えてもらう前と後』などを企画・演出・プロデュース。現在は『プレバト!!』総合演出のほか、新木優子の公式YouTube・TikTokなど地上波テレビにとどまらないコンテンツ制作を手がける。
