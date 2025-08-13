胸元大胆ドレスでタトゥー除去を報告、韓国恋リア出演女性が傷を披露　暴行・偽物出品騒動でも話題

韓国の恋愛リアリティ番組出演で知られる女性が、胸のタトゥーを除去している近況を公表し、話題になっている。

【写真】チョンスク、男性への暴行事件で有罪

恋愛リアリティ番組『私はSOLO』10期に出演したチョンスク（仮名／本名チェ・ミョンウン）は8月12日、自身のインスタグラムを更新。「胸のタトゥーを消して、腕のほくろやイボも取り、顔・首・お腹の施術も受けた。さらに顔のレーザー治療もして外出が難しいので、娘と家で過ごしている」と、複数の写真とともに投稿した。

『私はSOLO』では出演者のプライバシー保護のため仮名が使用されるため、彼女は“10期チョンスク”として知られている。

投稿ではさらに「胸のタトゥーがきれいに消えるか、期待半分・不安半分。すごく痛かったけれど、あと9回は施術を受けなければならないので我慢します〜^^」と心境を明かした。

公開された写真には、胸元が大きく開いた黒いドレスを着た姿が映っており、除去したばかりのタトゥー跡が痛々しく残っている。

（写真＝チョンスクInstagram）

チョンスクは『私はSOLO』の離婚者特集で一躍注目を集め、その後も複数のバラエティ番組に出演。しかし一方で、今年6月にはタクシーの先取りをめぐって見知らぬ男性と口論になり、平手打ちを6回加えるなどの暴行容疑で起訴され、罰金700万ウォン（約70万円）の判決を受けた。

さらに、今年2月に開催したチャリティーイベントのオークションで偽物商品を出品したとして詐欺罪で告訴されている。これについて本人は「オークション価格が正規品とかけ離れていたため、本物だとは思わなかった」「ブランド品とは言っていないし、意図的に偽ったこともない」「当時、本物ではないと皆が察してくれると思っていたが、浅はかな配慮不足だった」と説明し、謝罪とも釈明とも取れるコメントを残している。