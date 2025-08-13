「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

ワースト1は「感想だけの報告」

仕事の進捗報告や結果報告において、出世しない人ほどやりがちなNGパターンがあります。

それは、「感想だけの報告」です。

「頑張りました」

「苦労しました」

「うまくいったと思います」

こうした報告は一見、熱意がこもっているように見えて、事実も論点も不明瞭な「空報告」です。

上司は評価しづらく、意思決定にも活用できません。

求めているのは「数字」と「次の行動」

報告は、本来「判断材料を渡すこと」が目的です。

そのためには、事実ベースの数字と、次の打ち手がセットでなければなりません。

たとえば、「前月比＋12％の資料請求がありました。要因は◯◯で、次はXXの強化を考えています」。

このように構造化された報告であれば、上司は即座に意思決定ができます。

感想は必要ありません。重要なのは、事実→分析→提案の流れです。

感想報告は「自己保身」の表れ

感想で報告を終える人の心理の裏には、失敗を避けたい気持ちがあります。

「やることはやりました」「大変でした」という言葉で、自分の努力をアピールすることに無意識の重きを置いているのです。

しかし、上司が評価するのは「努力」ではなく、「再現性のある結果と構造」です。

その視点が欠けている限り、どれだけ頑張っても評価にはつながりません。

出世する人ほど、報告の質が高いです。

上司が聞きたい内容を先回りし、構造的に、簡潔に、次の打ち手まで見せる。

その繰り返しが、「この人に任せれば安心」という信頼を築いていきます。

報告の内容は、そのまま思考の質を表します。

だからこそ、「どう報告するか」はキャリアに直結します。

仮面をかぶって、報告は冷静に

たとえ内心では「苦労したことをわかってほしい」と思っていても、

リーダーや上司の前では、仮面をかぶってでも冷静に報告すべきです。

感情を抑え、事実と数字で語る。

評価されるのは、熱量ではなく構造です。

仮面をかぶり、ロジックで信頼を勝ち取りましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。