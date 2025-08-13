ミートボール食べた娘が「少し言いづらそうに…」→かわいい展開に9万いいね「愛情あふれる家族」【ママリ】

夕食時、娘が言いづらそうに聞いたことに9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ちぎりパン🥖と4歳娘(@chigripanna)さんの投稿です。子どもの好き嫌いに合わせて、大人と子どもの献立を分けている家庭もあるでしょう。そうすることで、残さず食べてくれるとうれしいですよね。一方、ときにはうれしいイレギュラーが起きることもあるようです。





今日夕飯のおかずに大人用にミートボールを20個ほど作った。娘はミートボール好まないから別の料理を用意してあったんだけど、珍しく「ひとつ食べてみたい」と言うのであげたら気に入ったみたいで、少し言いづらそうに「ママとパパはあとなんこずつ食べるのかな…？娘ちゃんもう少し食べてもいい？」

と言うので「食べたいだけ食べていいんだよ。ママもパパも他に沢山おかずあるから、沢山食べな～」と伝えると、しばらく考えたあと「じゃあ…全部食べるね…？ありがとう🥺」と言ってて可愛かった😂

そんなにミートボール気に入ってくれたのね～。結局4個で満腹になったみたいだけど可愛かったな🥹

ちぎりパン🥖と4歳娘さんは、ミートボールが苦手だった娘の変化にうれしさを感じました。

「もう少し食べてもいい？」という遠慮がちな言い方が、かわいらしいですね。大人用、子ども用に献立が分かれているのをちゃんと把握しつつ、自分が食べたい気持ちもきちんと言えてすばらしいですね。



この投稿に「尊重されて育った子」「愛情あふれるご家族」などのリプライが寄せられました。この日から、ミートボールは大好物になったのではないでしょうか。「食べたいだけ食べていいんだよ」という言葉から、親としてのうれしさがひしひしと感じられる、すてきな投稿でした。

4歳児「またやってる！」ママに叱られた後の返答に22万いいね

アコたん＊(@akotanbabytan)さんの投稿です。子どもに何か注意しているとき、なかなか言うことを聞いてくれずイライラした経験はありませんか？かと思えば、何気ないママやパパの言葉をよく覚えていることもあり、ときどき驚かされることも。



アコたん＊さんは、電車の中でママに注意される4歳ぐらいの男の子を見かけたそう。これまで何度も同じことで注意されている様子の男の子。その子の口から出てきたのは、予想もしない言葉でした。

リュックの肩紐をカジカジ噛んでる推定4歳男児にお母さんが「あっ！またやってる😡昨日パパに言われたでしょ！パパなんて言ってた！？」と注意したら

「パパ、うまれてきてくれてありがとって、ねるまえにいってた」

とまさかの返答でお母さん笑ってるし女性専用車両内にマイナスイオン大量発生中。

リュックの肩ひもを噛んでいたという男の子。これまで何度も同じことを繰り返し、つい前日にもパパに注意をされていたよう。男の子自身にパパに言われたことを思い出させたところ、男の子が話したのは「生まれてきてくれてありがとう」という言葉でした。



怒るつもりで聞いたのに、まさかのほっこりすぎる返答に、ママが思わず笑ってしまった気持ちはよく理解できますよね。この投稿には「この返しは尊い」「なんて幸せなんでしょう」といったコメントがついていました。



偶然に電車内でこんなやりとりを聞いたら、居合わせた人がみんな幸せな気持ちになれるでしょう。家族からの愛に包まれている男の子を見て、周囲の人もほんわかした空気に包まれたはず。リュックの肩ひもを噛むクセが直るにはもう少しかかりそうですが、思いがけず家族愛を再確認できた、幸せあふれるエピソードでしたね。

3歳児の作品「親バカかもしれんけど…」パパの投稿に9.2万いいね

どすこいパパ(@Doskoi_Papa)さんの投稿です。子どもの遊びにはさまざまなものがあり、その子によって好きな遊びやおもちゃが違うものですよね。また、子どもが生み出すものには、大人にないような斬新さがあったり、創造力にあふれていたりするものです。



ブロックが大好きな3歳息子さんが作ったのは、まさかの生き物でした。

©︎Doskoi_Papa

親バカかもしれんけど

3歳息子が作ったサソリすごくない！？

カラフルなブロックで作られたサソリは非常に立体的で、ハサミや尻尾まで再現されています。サソリを作ろうと思ったのもすごいですが、その再現性も素晴らしいですよね。四角だけのブロックで生き物の複雑な形を表現するのは難しいものですが、見事な作品に仕上がっています。



この投稿には「素晴らしい創造力」「めっちゃサソリ」「サササッと動きそう」といったリプライがついていました。本当に今にも動き出しそうですよね。好きなものをよく見て形を理解し、さらにその形を作り出すことまでできている、どすこいパパさんの息子さん。今後の作品が楽しみですね。



子どもの観察力や創造力に驚かされる、すてきな投稿でした。

