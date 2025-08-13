ザ・リッツ・カールトン大阪は、パディントンとコラボした「アフタヌーンブッフェ -サマー シーサイド アドベンチャー with パディントン-」を9月10日まで提供する。

パディントンが拠点とするイギリスをはじめ、シチリア、リヴィエラ、ギリシャ、ゴールドコースト、ハワイ、リマなど世界各国の15の海辺にちなんだブッフェ形式のスイーツとテーブルサービスのセイヴォリー5種を用意する。

スイーツは、スポンジケーキにパディントンの大好物オレンジマーマレードをサンドしたサンドイッチ、「ヨーグルトとミルクチョコレートのトラベルケーキ」、「ダージリンティー風味のトロペジェンヌケーキ ラズベリージャム」、ハワイの海と砂浜を表現した「マカダミアクリームクッキークランブルとブルーキュラソーシー」などを提供する。

セイボリーは、シチリア島の景観と紺碧の海から着想を得た「ストラッチャテッラとアンチョビのブルスケッタ」、フェタチーズと夏野菜をシェリービネガーでアレンジした「ギリシャ風サラダ」、ボラボラ島の伝統料理にインスパイアされた「ポリネシアン風セビーチェ」など。シロップとトッピングでかき氷をカスタマイズできる「かき氷ステーション」も備える。

場所は1階イタリア料理「スプレンディード」。提供時間は午後2時半から5時までの120分制。料金は1人6,800円から、子ども3,400円から、未就学児無料。