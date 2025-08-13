【「日の丸弁当」は国策だった】80年前の秘蔵アルバムが明らかにする戦時下日本の”知られざる日常”と国民を戦争へ導いた「講談社の罪」

前編では、講談社写真資料室の保管庫に秘蔵されている「銃後の姿 支那事変写真帖」の成り立ちまでのいきさつをご紹介しました。ここから入選作品をご紹介していきます。

NHKで流れた流行歌をいちはやく写真テーマに

「となり組」

写真帖第一冊目の1枚目に掲載されているのが「となり組」というタイトルの写真です。東京市本郷区西方町（現・東京都文京区）のSさん撮影で〈「トントンカラリと隣組、格子を明ければ顔なじみ」の微笑ましい情景を描写せるものである〉とあります。

「トントンカラリと隣組」とは、この年（1940年）6月からNHK「国民歌謡」で流れた流行歌の歌い出し（とんとんとんからりと隣組）にちなんでいます。陽気なメロディで、戦後も歌い継がれましたが、実はこの歌自体も同年に官制主導で組織された「隣組」制度の啓発を目的としていました。隣組は大政翼賛会の下部組織という一面を持ち、協力体制だけでなく相互監視の意味も併せ持っていたのです。

「輝く日本の姿（進徳丸にて）」

神戸市湊区のUさん撮影。「進徳丸」という言葉を記憶している神戸市民の方は多いのではないでしょうか。この船は神戸高等商船学校の練習船でした。この船が竣工したのは『キング』創刊と同じ1924（大正13）年。1万9000名の船員を養成しますが、太平洋戦争末期の1945(昭和20)年7月24日、石炭運搬中に米軍機によって爆撃被弾、着底します。

終戦後、修理されて戦後の引き揚げ船として活躍し、1963(昭和38）年に老朽化のため廃船に。以後は神戸商船大学内に陸上船舶として保存されていたのですが、1995(平成7)年の阪神淡路大震災で甚大な被害を受けて翌年解体されました。神戸の激動の歴史を一身に背負ったような船なのです。写真の練習生たちは、はたして太平洋戦争を生き抜いたでしょうか。

感激的場面、というけれど……

「遺族の奉仕」

久留米市梅満町Sさん撮影。懸賞募集の前年、1939（昭和14)年に着工し、2年9ヵ月、のべ11万9000人の勤労奉仕で完成した久留米陸軍墓地の建設工事風景です。〈戦没勇士の遺家族の間にも、「皆さんばかりお骨折を願はれぬ、我々も出来るだけ作業奉仕をしようではないか。」と遺家族が打ち揃うて奉仕の鍬をとることになった。この図は遺族の若妻が遺児を背にして、奉仕の鍬をとる感激的場面である〉と説明がなされています。ちなみにこの墓地は現存しています。

「国債買ってよ」

長岡市南千手町Tさん撮影。〈坊が街へお使ひに行っての帰りに、家業の間に間に自作農にいそしんでいるお爺さんに逢いました。郵便局のおぢさんから、坊やの大好きな飛行機が沢山ある国債売出しのビラを貰って来ました。ネ！お爺さん国債買ってよ。〉

昔ばなしのようなキャプションが綴られ、今でも政府広報ポスターなどにありそうなほのぼのした構図の写真です。戦前期の日本では手を変え品を変え、戦時債券が販売されました。昭和15年6月の「支那事変国債」のキャッチフレーズは「胸に愛国 手に国債」。写真キャプションのとおり、子供たちはポスターの飛行機に目を輝かせていたのでしょう。

大日本帝国は欧米列強に比べて突出して国債依存度が高く、戦時歳出額に対する国債の割合はナチス・ドイツでさえ51％の中、日本は実に73.2％が国債で賄われたとされています。そして敗戦を迎え、国民が一生懸命働いて購入したこれらの国債は、ただの紙切れになりました。

「外地」からの応募もあった

「歓喜」

朝鮮咸北慶興郵便局気付 伊藤部隊O中尉撮影

〈外で大声がするーー出て見れば今渡された慰問袋を抱いて此処彼処と組になって喜びに浸って居る。慰問文、写真の出る度にわあーと相好を崩して喜ぶ、何時もながら、銃後国民の物資不足の中より我々を慰問して下さる熱誠に感激する。〉

キャプションは写真説明というより、投稿者の心の声のように思えます。咸鏡北道（ハムギョンブクト）は、現在の北朝鮮北東部で中国・ロシアとの国境線沿いの地域です。日露戦争、日中戦争時に戦地となり、大日本帝国による軍政が敷かれていました。傷病兵に敬礼されて相好を崩す兵士は戦友なのでしょうか。戦地の将校による投稿であり、撮った光景について彼は何も語ってくれていません。

入選作には、この写真だけでなく、樺太、奉天、ハルピン、大連、台北など、当時「外地」と呼ばれた大日本帝国統治下からの投稿も散見されます。

「合格を祈る母達」

広島県木ノ江町 Oさん撮影。〈わが子の徴兵検査状況をお母さん達に見せて天晴れの軍人を育ててもらひたいとの連隊区司令官の心遣りから見学を許された国防婦人会員らは、興亜の聖戦下に誉れの軍人たらんと健康に輝く壮丁が、動作も鮮かに逞しい裸体群像を見て息詰り、わが子の合格を祈り固づを呑む軍国のお母さんたち。〉

瀬戸内の大崎上島にかつて存在した木江町。大日本帝国海軍の鎮守府があった呉にもほど近い島の集会所で、ふんどし姿で徴兵検査を受ける青年達の脇に座る女性たちは、固唾を呑むというよりうつろな表情に思えます。これらの人々の中には、あるいは原爆で突然命を絶たれた者もいたのではないかと思えてなりません。

「日の丸弁当」は国策で無理強いされた

「銃後の完璧」

滋賀県長浜町Sさん撮影。キャプション〈麥（麦）三分に外米七分、日の丸弁当に親子揃っての簡素食の微笑ましい光景です。〉にある“外米”とは、主に統治下にあった朝鮮米、台湾米あるいは南方米でした。日中戦争が長引くにつれて、戦地に送る糧食米が増大、1939（昭和14）年頃から“節米運動”が始まります。じつは今でもお弁当の定番である「日の丸弁当」が、こうした“国家総力戦”の国策から普及したのをご存じでしょうか。

1939年9月から1942（昭和17）年1月まで、毎月1日は「興亜奉公日」と定められます。この日、全国民は戦場の苦労を偲び、一億一心奉公の誠を表し自省生活を体現すること、と決められ、食事は一汁一菜、児童の弁当は日の丸弁当とすることが求められたのです。

「銃後は固し（札幌市役所にて）」

札幌市南大通 Kさん撮影。第二冊の40枚目、90枚の入選作の最後の1枚です。写真説明は〈防空訓練、女性軍の活躍。〉とだけあって、竜吐水のようなポンプの水しぶきの向こうには、訓練を眺めているらしき人々の姿がかすかに見えます。札幌は太平洋戦争末期の昭和20年7月の2日間空襲を受けましたが人的被害は軽微でした。

なぜ彼らは戦争を受け入れたのか

写真帖に収められた作品は、いずれも生命力に溢れた日本人の姿を映し出しています。しかし、結果的にここから日本は国家存亡の危機にまで突き進んでしまうのです。この写真に写っていた時代の日本国民は、なぜ戦争を受け入れてしまったのでしょうか。

明治維新で近代国家の道を歩み始め、日清、日露の両戦争に勝利した大日本帝国の軍部は、1932（昭和7)年に五・一五事件を、1936（昭和11）年に二・二六事件を引き起こし、1937（昭和12）年に日中戦争（支那事変）へと突き進みます。

現代では「軍部の暴走」と言われがちですが、政府と多くの国民は増大する軍事費に異を唱えることをしません（できません）でした。明治・大正までの軽工業（繊維など）と農業（米など）の国だった日本は、昭和恐慌の後、次第に重工業へと軸足を移します。重工業のほとんどは軍需品であり、徴兵と工場動員で農村は働き手を失っていきます。次第に逼迫していく国民生活を“精神で補おう”という運動が、国民精神総動員運動でした。

講談社（当時の名称は大日本雄辯会講談社）もその一翼を担うことになります。

勧善懲悪の「仇討ち思想」が現実を侵食した

当時、国内出版物の6割を占めているといわれた講談社の旗艦雑誌が『キング』です。当時の大衆娯楽読み物の人気テーマは、「忠義」「義理人情」そして「勧善懲悪」でしたから、同誌には、仇討ち小説や忠君愛国美談が常に掲載されていました。こうした誌面の傾向が、挙国一致を目指す政府や軍部の目を引いたのはいうまでもありません。

外交問題のスペシャリストであったジャーナリスト・清沢洌（きよさわ・きよし）が戦時中に綴った『暗黒日記』には、このような記述が出てきます。

〈昭和十八年 二月二十二日（月） 大東亜戦争は浪花節文化の仇討ち思想だ。新聞は米を迷利犬といい、英を暗愚魯といい、また宋美齢（注：蒋介石夫人）のワシントン訪問に、あらゆる罵詈的報道をしている。かくすることが、戦争完遂のために必要だと考えているのだ。〉

講談社創業者・野間清治は浪花節が好きでした。他人を思いやり、自らの属する地域や組織に忠節を尽くす、といった伝統的道徳心に訴える「物語」は、多くの日本人の支持を得て、社業は拡大していきました。しかし、いつか国家主導で「大東亜共栄圏」の如く他国を踏み潰す物語ができあがり、現実の判断を曇らせ、「国民精神総動員」が発動されて、一人一人が自由にものを考え、発言する余地をどんどん奪っていったのです。

入選作の1枚「興亜の街頭」には、その象徴が写っています。〈日本人ならぜいたくは出来ない筈だ！と市内各所に大立看板が建てられた。これも銃後風景の一つ。〉キャプションを書いた投稿者・東京市日本橋区のIさんの本心はわかりません。ただ、この写真を入選作に選んだのは、陸軍省でも海軍省でも国民精神総動員本部でもなく、「キング」編集部だったのではないかと思えてならないのです。

太平洋戦争終戦の日、大日本雄辯会講談社の出勤者は112名でした。終戦時の応召者は142名、戦没者は64名に上ったと伝わっています。

昭和20年8月15日から、今年で80年。私たちは安易な「勧善懲悪の物語」に、また現実世界で引きずりこまれていないでしょうか。

『前編を読む』【秘蔵アルバムが語る「戦争の日常」 】昭和15年、国民的雑誌「キング」が仕掛けた写真コンテストの背景にある講談社と軍部の「危険な関係」