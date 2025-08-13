陸上の世界選手権東京大会が９月１３日から東京・国立競技場を主会場として行われる。

８月１３日で開幕まで１か月となり、海外勢も７月下旬〜８月上旬にかけての各国選手権などを通じて代表選手が続々と名乗りを挙げている。今季に世界記録を更新している選手もおり、東京でその能力をいかんなく発揮してくれるか、期待が高まる。

男子棒高跳びのアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は２、６月に自身の世界記録を１センチずつ塗り替え、６メートル２８まで伸ばしてきた。圧倒的な力を誇る「鳥人」が、空中を舞う姿は見ものだ。

女子の中長距離は高速化が進む。中心を担うのはケニア勢。５０００メートルでは７月にベアトリス・チェベトが女子で初めて１４分を切る１３分５８秒０６をマークした。１５００メートルでは３１歳のママさんランナー、フェイス・キピエゴンが７月に３分４８秒６８を出し、自身の世界記録を更新した。

一方、勝負が楽しみなのは男子１００メートルだ。今季の記録トップはキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）。６月に世界歴代６位となる自己新の９秒７５をマークした。昨夏のパリ五輪では０秒００５差でノア・ライルズ（米）に敗れて銀メダルだった。雪辱を果たせるか。

男子短距離では新星も現れている。２００メートルでガウト・ガウト（豪）は昨年１２月にウサイン・ボルト（ジャマイカ）が持っていた１６歳世界最速を破る２０秒０４を出すと、今季は追い風参考ながらも１９秒８４をたたき出した。１７歳が衝撃を与えている。

女子走り高跳びでは、ヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）が母国で戦禍が続く中、２０２３年のブダペスト大会と２４年パリ五輪に続いて頂点を狙う。（渡辺直樹）