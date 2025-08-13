保育園で食べた“おいしい食べ物”が忘れられない息子。毎日報告するかわいい姿に2.1万いいね！【ママリ】

人生初のおいしい果物

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、鶏南蛮🐣(@akagocawaii)さんの投稿です。

小さな子どもにとって、「食べ物の記憶」というのはとても大きなインパクトを持つことがあるようです。鶏南蛮さんの子どもさんは、ある日、保育園でとてもおいしい食べ物に出会いました。その投稿がこちらです。

保育園の給食でメロンを食べた赤子、よっぽど美味しかったのか事あるごとに「キョウメロン タベタヨ」と言っててかわいい 先月のことなのに

保育園でメロンを食べ、あまりのおいしさにその味が忘れられないのでしょう。お子さんの口から何度も繰り返される言葉がかわいすぎます。毎日のメロン報告が愛おしいですね。



メロンというと、ジューシー感たっぷりで甘く、ご褒美級の果物ですよね。おいしい記憶は心の宝物でもあります。



「キョウメロン タベタヨ」と報告するその姿は見ている親の心まであたたかくしてくれますね。この投稿には「お家でみんなで食べよ？」「カワイスギルヨ」といったリプライがついていました。「キョウメロン タベタヨ」、何度でも言ってほしいと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）