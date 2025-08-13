●引き続き下関では、土砂災害に厳重警戒を

●大気の状態が不安定。内陸や山間部ほど、局地的な強い雨や雷が発生するおそれ

●熱中症警戒アラートも発表中。湿度が高く、猛烈な暑さに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう12日(火)の夕方、県西部に活発な雨雲が発達し、一時非常に激しい雨となりました。

下関では降り始めからの雨量が500ミリを超えていて、地盤の緩みが続いています。





この影響できのう12日(火)再び下関に土砂災害警戒情報が発表されました。

きょう13日(水)も崖の側には近づかず、土砂災害には厳重に警戒をして下さい。





9日(土)から対馬海峡付近に停滞していた前線は、きょう13日(水)の夜にかけて、朝鮮半島付近まで北上する見込みです。

県内は東から張り出す高気圧に覆われますが、低気圧や前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、きょう13日(水)も大気の状態が不安定となりそうです。





この先、雲の隙間から日ざしが届きますが、午後になると内陸や山間部ほど急に雨雲が発達しやすく、局地的に強い雨が降ったり雷も発生するおそれがあります。

急な空模様の変化にご注意下さい。





またきょう13日(水)は、気温がぐっと上がります。

山口市内では最高気温が36度の猛暑日。その他の各地も33度前後まで上がる予想です。

湿気も多く、一層蒸し暑く感じられそうです。

さらにきょう13日(水)は熱中症警戒アラートも発表されています。水分補給はしっかり行いましょう。





県内は時折晴れ間も期待できますが、大気の状態が不安定で変わりやすい空模様となりそうです。急に降り出す強い雨や、雷の発生にご注意下さい。





しばらくは夏空と猛暑、時折夕立に心配な空模様が続く見通しです。

体調管理をしっかり行って、この猛烈な暑さを健康的に乗り越えていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）